Ventimiglia, doppia visita guidata al teatro romano di Albintimilium per la Festa Patronale di San Secondo

In occasione della Festa Patronale di San Secondo del 26 agosto, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria e l'Area Archeologica di Nervia propongono due visite guidate speciali al teatro romano dell'antica Albintimilium.

L'edificio, che in epoca antica svolse un ruolo centrale per la vita pubblica e culturale cittadina, è stato oggetto di interventi di restauro, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie alla sinergia con il Comune di Ventimiglia, la struttura continua tuttora a ospitare rappresentazioni teatrali e ad accogliere il pubblico.

I percorsi guidati saranno condotti dalla dottoressa Emiliana Antonia Martini, che offrirà una panoramica sulla storia della città romana, il suo assetto istituzionale e le principali cariche pubbliche, approfondendo la storia degli studi dedicati al teatro e l'importanza urbanistica del monumento. Le due visite si terranno alle ore 10:00 e alle ore 14:00 con punto di ritrovo presso l'Antiquarium di Nervia, in Corso Genova 134 a Ventimiglia.

Il biglietto d'ingresso prevede un costo intero di 5 euro e ridotto di 2 euro, con gratuità riservata ai minori di 18 anni e agli aventi diritto. Per informazioni è possibile contattare il numero 0184 252320 oppure scrivere all'indirizzo e-mail drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it.