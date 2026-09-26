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Eventi | 26 settembre 2026, 09:05

Due giorni con Umberto Pelizzari, stage di apnea a Bordighera (Foto)

Evento proposto dal Centro Sub Riviera Dei Fiori

Due giorni con Umberto Pelizzari, stage di apnea a Bordighera (Foto)

Due giorni con Umberto Pelizzari. Il pluriprimatista mondiale e fondatore di Apnea Academy guiderà uno stage di apnea a Bordighera proposto dal Centro Sub Riviera Dei Fiori.

Oggi, sabato 26 settembre, al porto turistico di Bordighera gli iscritti, dopo essersi registrati potranno partecipare a una sessione in mare. Alla conclusione della pausa pranzo, nel pomeriggio, vi sarà il trasferimento alla piscina di Bordighera per una sessione e una lezione di teoria.

Domenica 27 settembre, invece, alle 8:30 il ritrovo sarà nuovamente al porto turistico di Bordighera per un briefing e una sessione in mare. Dopo la pausa pranzo vi sarà una lezione di teoria al porto di Bordighera. Alle 16, verranno, invece, consegnati gli attestati e vi saranno i saluti istituzionali. 

Elisa Colli

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