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Eventi | 27 settembre 2026, 21:22

Festa della polenta e salsiccia al Rifugio Sanremo "Tino Gauzzi"

"Per esigenze organizzative vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro mercoledì 30 settembre", dice il Cai Sanremo

Festa della polenta e salsiccia al Rifugio Sanremo &quot;Tino Gauzzi&quot;

Festa della polenta e salsiccia al Rifugio Sanremo "Tino Gauzzi". L'appuntamento è previsto domenica 4 ottobre alle 12.

"Come ogni anno la sezione ha il piacere di invitare soci e simpatizzanti al consueto appuntamento al Rifugio Sanremo 'Tino Gauzzi' per la festa di polenta e salsiccia" - dice il Cai Sanremo"L'appuntamento è alle 12 di domenica 4 ottobre direttamente al rifugio".

"Per chi volesse salire in gruppo, il ritrovo è fissato alle 8 presso l'ex stazione FS di Sanremo" - afferma il Cai Sanremo - "Per esigenze organizzative vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro mercoledì 30 settembre contattando il referente, Giacomo, al 3391331162. Si invitano inoltre i soci a portare, per quanto possibile, stoviglie proprie per limitare la produzione di rifiuti".

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