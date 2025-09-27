“Dialogo tra la mente e il cuore”: a Vallebona meditazione e itinerario silenzioso tra le opere di Debora Roggeri (Foto e video)

Immagini evocative di viaggi e pellegrinaggi in India e Tibet, accompagnate da didascalie poetiche e meditazione. Nell'Area Arte a Vallebona, ieri sera, si è, infatti, svolta una meditazione sulla compassione per preparare la mente alla quiete, un itinerario silenzioso tra le opere della mostra fotografica “Il Viaggio Dentro” di Debora Roggeri accompagnato da letture evocative e una conferenza-riflessione sul concetto di bellezza vissuto come armonia tra mente compassionevole e cuore intelligente dal titolo “Dialogo tra la mente e il cuore”.

In tanti hanno preso parte all'evento proposto all'interno della mostra fotografica ideata da Debora Roggeri, insegnante di yoga e meditazione, che si potrà ammirare fino all'11 ottobre dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 22. L’esposizione si propone come un’esperienza immersiva e trasformativa dove il vero protagonista non è l’opera ma il visitatore stesso che durante il percorso viene invitato a riflettere sul mistero dell’esistenza e sulla domanda universale: “Chi sono io?”. La mostra si trasforma così in un cammino interiore, un invito a riscoprire la bellezza e la sacralità della vita. Alla conclusione dell'evento i presenti, ieri, hanno potuto anche esprimere le loro opinioni ed emozioni che le foto esposte avevano suscitato in loro.

La mostra sarà, inoltre, arricchita da una serie di appuntamenti. Dopo il riuscito evento inaugurale, svoltosi domenica scorsa in piazza XX Settembre, con l'intervento critico di Nicola Davide Angerame e il concerto d’arpa di Lighea Rosselli e quello tenutosi ieri sera, il prossimo appuntamento è previsto sabato 4 ottobre dalle 20 alle 22 nell'area arte e sarà "L’essenza della spiritualità oltre la religione" con il monaco venerabile Tenzin Khentse Cesare Milani del centro Ghe Pel Ling di Milano. Sabato 11 ottobre dalle 10 alle 16, invece, tra l'Area Arte e i carrugi del borgo, andrà in scena "Ritrovare la lentezza del tempo", un ritiro urbano di meditazione con pratiche di consapevolezza e dialogo, tra silenzio e vita quotidiana.

Debora Roggeri è nata a Bordighera e ha iniziato a viaggiare giovanissima, trasferendosi in Asia nel 2001. Ha vissuto per 14 anni tra India e Thailandia, dedicandosi alla pratica dello yoga, della meditazione e allo studio dei testi tradizionali in ashram e monasteri. Fondatrice del centro Bharat a Bordighera, ha tenuto corsi e ritiri in Italia, India, Thailandia e Belgio. Nel corso della mostra sarà presente ogni sera per dialogare con i visitatori su temi legati alla meditazione, allo yoga e alle esperienze vissute in Oriente.