"Ritrovare la lentezza del tempo", a Vallebona ritiro urbano di meditazione con Debora Roggeri (Foto)

Ritiro urbano di meditazione con pratiche di consapevolezza e dialogo, tra silenzio e vita quotidiana, a Vallebona. Nella giornata di sabato scorso, tra l'Area Arte e i carrugi del borgo, è andato in scena "Ritrovare la lentezza del tempo" in occasione dell'ultimo giorno della mostra fotografica “Il Viaggio Dentro” ideata da Debora Roggeri, insegnante di yoga e meditazione e fotografa.

L’esposizione, fin dall'inaugurazione, ha attirato molte persone che hanno potuto provare un’esperienza immersiva e trasformativa dove il vero protagonista non era l’opera ma il visitatore stesso che durante il percorso è stato invitato a riflettere sul mistero dell’esistenza e sulla domanda universale: “Chi sono io?”. La mostra si è trasformata così in un cammino interiore, un invito a riscoprire la bellezza e la sacralità della vita.

"La mostra fotografica è stata, inoltre, un susseguirsi di appuntamenti a cadenza settimanale" - sottolinea Debora Roggeri - "L'ultima settimana è stata teatro di due importanti eventi: giovedì mattina, il 10 ottobre, la classe IV del liceo scientifico Cassini ha visitato la mostra con le professoresse Marianela Gonzales e Sara di Vittori. I ragazzi hanno guardato con molto interesse i video e le foto, hanno fatto domande e dimostrato grande consapevolezza e sensibilità verso la ricerca interiore e la gestione delle emozioni, specialmente le testimonianze scritte che hanno lasciato sono state particolarmente toccanti. Il motivo per cui ho scelto di invitare la classe del Cassini di Sanremo è perché volevo che la mostra avesse un impatto sociale e non solo artistico. L'obiettivo era invitare le persone a chiedersi quale possa essere il contributo positivo che possono dare al mondo e alla società attraverso la scoperta dei loro talenti".

"La giornata conclusiva, invece, è stata caratterizzata da un'intera giornata di ritiro urbano caratterizzata sia da pratiche meditative, nello specifico particolarmente mirate allo sviluppo della compassione e accompagnate da una conferenza, che si sono svolte all'interno dell'Area Arte seguite da percorsi silenziosi e lenti nei carrugi del borgo" - racconta Debora Roggeri - "Seppur all'esterno si cercava di mantenere una profonda presenza mentale e quiete interiore trasportando l'attitudine meditative nei gesti quotidiani, i carrugi con i loro munta e cara, i giochi di luce e ombre, accessi larghi e stretti, vicoli senza uscita e incroci labirintici si sono trasformati in metafora di vita che ha ricordato come nella vita ci sono fasi facili e difficili, ci si perde per poi ritrovarsi e momenti bui da cui ne emerge poi la luce. I partecipanti hanno attraversato in maniera lenta e consapevole gli stretti vicoli immergendosi sempre di più in un silenzio interiore che era il tema del ritiro. Il gruppo nel pomeriggio ha poi ammirato le foto e condiviso l'esperienza della giornata. La mostra si è conclusa con la regolare apertura serale che ha attirato coloro che ancora non l'avevano visitata così come chi voleva cogliere l'occasione per vederla ancora una volta".

"Il viaggio dentro non è stata soltanto una mostra ma un evento di grande unicità nella zona che racchiudeva conferenze, eventi musicali, arte, ospiti da fuori come il circo d'arte Nicola Davide Angerame, proveniente da Torino, e il monaco tibetano Ven. Tenzin Khentse Cesare Milani e un angolo di lettura e pratiche interiori offrendo ai visitatori un'occasione di pace e silenzio in mezzo alla velocità della vita quotidiana" - mette in risalto Debora Roggeri - "Un luogo dove fermarsi e riflettere sui grandi temi dell'esistenza e sulle priorità della propria vita. Le testimonianze lasciate dai visitatori fanno capire che lo scopo della mostra è stato felicemente raggiunto lasciando una traccia sul territorio e nel cuore di molti".

Debora Roggeri è nata a Bordighera e ha iniziato a viaggiare giovanissima, trasferendosi in Asia nel 2001. Ha vissuto per 14 anni tra India e Thailandia, dedicandosi alla pratica dello yoga, della meditazione e allo studio dei testi tradizionali in ashram e monasteri. Fondatrice del centro Bharat a Bordighera, ha tenuto corsi e ritiri in Italia, India, Thailandia e Belgio. Nel corso della mostra sarà presente ogni sera per dialogare con i visitatori su temi legati alla meditazione, allo yoga e alle esperienze vissute in Oriente.