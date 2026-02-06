Casa Sanremo 2026, Lino Management Berlin approda con i suoi artisti emergenti

Il prossimo 24 febbraio 2026 segnerà un momento cruciale per la scena emergente europea durante la settimana del Festival della Canzone Italiana. Lino Sansone, noto manager artistico e fondatore della Lino Management Berlin, approda al Live Box format di Casa Sanremo, presso l’esclusiva location del Palafiori, con una selezione esclusiva di talenti.

L’evento, ospitato all’interno di Casa Sanremo, rappresenta un’importante vetrina per i nuovi talenti musicali, unendo esibizioni live, interviste radiofoniche e attività di promozione artistica in uno spazio dedicato alla sperimentazione e alla contaminazione sonora.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione con Web Music Promotion, format artistico di proprietà esclusiva della Lino Management Berlin, ideato e curato da Lino Sansone, e si inserisce nel programma ufficiale di Casa Sanremo 2026, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana. Il Live Box, diretto dal Maestro Ciro Barbato, offrirà una giornata di esibizioni live, interviste radiofoniche e promozione artistica, dedicata alla scoperta e valorizzazione dei nuovi talenti della musica.

Sul palco del Live Box di Casa Sanremo 2026 si alterneranno sonorità differenti e linguaggi musicali originali. Tra i protagonisti annunciati: Alessandro Banelli, Roberta Tomassini, Charlotte, Mr Fortuna, NameLess, Danya Kahlo e il gruppo NaltroSound. Tutti fanno parte del circuito della Lino Management Berlin, una realtà internazionale che unisce sperimentazione, ricerca sonora e collaborazione artistica, con un forte orientamento alla dimensione europea.

Il progetto si avvale della collaborazione di Kalan Eventi, Diffusione Italia Group, Graphic Style Gianni Domingo Bove e del partner commerciale W.I. Agency, a conferma di una rete consolidata nel panorama della musica indipendente.

Oltre alle performance dal vivo, il programma prevede una strategia di comunicazione integrata: interviste radiofoniche in diretta, produzione di contenuti multimediali e campagne social dedicate. L’obiettivo è amplificare la visibilità degli artisti anche oltre la settimana del Festival, creando nuove opportunità di crescita e networking nel settore musicale.

Il successo di questa iniziativa nasce dal lavoro congiunto di Vincenzo Russolillo, Presidente di Casa Sanremo e Gruppo Eventi, del Direttore Artistico Maestro Ciro Barbato, della dottoressa Maria Puca dell’ufficio stampa e di Lucio Rossomando di Radio Casa Sanremo.

Fondata a Berlino negli anni Novanta, la Lino Management Berlin rappresenta oggi una delle più attive realtà europee nel campo del management musicale. Guidata in Italia dal general manager Lino Sansone, la società continua a costruire ponti tra artisti italiani e il panorama musicale internazionale, offrendo opportunità concrete di visibilità e sviluppo professionale.

La partecipazione al Live Box di Casa Sanremo 2026 conferma la mission di Lino Sansone: promuovere la musica indipendente e valorizzare i talenti emergenti in contesti di prestigio come il Festival di Sanremo.