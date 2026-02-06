Omaggio a Domenico Modugno: Corrado Neri in concerto a Palazzo Roverizio nel clima del Festival di Sanremo

Domenica alle 17 il salone affrescato di Palazzo Roverizio si trasformerà in un suggestivo palcoscenico sanremese per un concerto straordinario dedicato a Domenico Modugno. Protagonista dell’evento sarà il pianista e cantante di fama internazionale Corrado Neri, siciliano come il grande cantautore a cui rende omaggio.

Dopo la laurea in pianoforte e canto, Neri ha raccolto l’eredità artistica di Modugno, reinterpretandone i brani con passione e maestria. Una carriera internazionale lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, affinando una sensibilità musicale capace di raccontare le emozioni attraverso la voce e il pianoforte. Il concerto proporrà una selezione dei più celebri successi di Modugno, riletti con un tocco personale che fonde tradizione e modernità, offrendo al pubblico “un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di parlare ancora al cuore”.

Inserito pienamente nel clima festivaliero che in questi giorni anima Sanremo, l’appuntamento rappresenta non solo un tributo a un’icona della musica italiana, ma anche l’occasione per riscoprire la bellezza senza tempo delle canzoni di Domenico Modugno, affidate all’interpretazione raffinata di un artista che ne custodisce e rinnova lo spirito.