Festival di Sanremo 2026: i testa a testa più attesi tra Ermal Meta, Tommaso Paradiso e le nuove star della scena italiana

Mentre cresce l’hype per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, gli occhi sono puntati sugli artisti e sui duelli che promettono spettacolo all’Ariston. Secondo gli esperti Sisal, tra i testa a testa più attesi ci sono quelli che attraversano diversi generi musicali. Nel cantautorato pop, il confronto più caldo potrebbe essere quello tra Ermal Meta e Tommaso Paradiso. Stando alle quote di Sisal.it, “le probabilità potrebbero essere più alte per il cantautore romano, offerto a 1,72, che spodesterebbe così l’ex vincitore di Sanremo 2018” (2,00).

Tra le sorprese dell’indie italiano, spicca il confronto tra Levante e il duo Maria Antonietta–Colombre. “Sei anni fa era stata proprio Levante a voler Maria Antonietta al suo fianco nella serata Cover”, ricorda l’esperto Sisal, e oggi le due formazioni potrebbero trasformarsi in rivali. Il duo marchigiano è favorito a 1,65 contro 2,10. Nel rap della nuova scena, lo scontro generazionale tra Sayf e Tredici Pietro vedrebbe il primo in vantaggio (1,44) sull’altro (2,60), con uno stile incisivo e potente che rappresenta la GenZ. Per la voce di Napoli, il confronto tra Luchè e Sal Da Vinci potrebbe vedere l’urban prevalere sulla tradizione partenopea, con Luchè favorito a 1,65 rispetto a 2,10. Infine, il duello tra i re e regina dei tormentoni, Elettra Lamborghini e Samurai Jay, si gioca ad armi pari (1,85) e potrebbe riservare grandi sorprese.

Il conto alla rovescia per il Festival è ormai iniziato e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi avrà la meglio sui palcoscenici dell’Ariston.