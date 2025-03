Speciale Weekend: ad Imperia tutti con il naso all’insù con ‘Sole&Vento’, velette e crinoline a Sanremo con la passeggiata in musica ottocentesca

Da sempre segna l’apertura delle manifestazioni primaverili della città. Si tratta di ‘Sol&Vento - energia di primavera’, appuntamento molto atteso dai turisti e dai residenti che torna questo fine settimana ad Imperia con decine e decine di aquiloni che coloreranno il cielo sopra Porto Maurizio e rallegreranno l’atmosfera delle prime belle giornate passate in spiaggia.

Nutrito come sempre il programma dell’evento con esibizioni di aquiloni giganti, artistici, statici, acrobatici che vedranno alternarsi sulla spiaggia di Borgo Marina aquilonisti italiani ed esteri. Quest’anno la ventiquattresima edizione si riempie di novità, infatti, alle attività tradizionali, come sport acquatici, si aggiunge nella zona dell'Expo Salso tutta la parte dedicata al trekking urbano con Monesi Young ma anche esposizione di foto e video e il muro di arrampicata del Cai Regione Liguria, Uisp Imperia e i giochi per bambini con il microcirco. Ci sarà anche una parte dedicata all'ambiente e al rispetto del bosco con il gruppo micologico imperiese, una zona completamente dedicata all'arte con mostre fotografiche, di quadri ma anche fotografie sul posto, bodypainting e danza, il 'battesimo della sella con pony e cavallo' a cura del Jec Ranch e uno spettacolo con Lello Clown. Spazio anche ai laboratori posizionati in Banchina Medaglie d'Oro dove si potrà imparare a costruire e decorare aquiloni e girandole a cura di asd Delfi con Robirò. Primi assaggi di primavera con lo spettacolo itinerante e la parata artistica 'Flora' con esibizione di trampolieri danzanti con costumi a tema floreale che regaleranno un tripudio di colori per festeggiare la natura che si risveglia e cresce rigogliosa (il programma a questo link).

La magia e il fascino dell'ottocento torna a Sanremo con un evento esclusivo che farà rivivere l'atmosfera dell'epoca: il Gran Ballo all'Hotel Des Anglais (già sold out) che però sarà preceduto dalla prima passeggiata in musica ottocentesca dedicata a J. Strauss figlio (quest'anno ne ricorre i 200 anni dalla nascita). Alle ore 16 di questo pomeriggio più di cinquanta ballerini arrivati da tutta Italia si daranno appuntamento davanti la statua della Primavera in passeggiata Imperatrice. Il corteo in abiti storici allietato dalle musiche di J. Strauss figlio sfilerà passando davanti il Casinò e, percorrendo Via Matteotti, arriverà al Teatro Ariston dove nello spazio antistante il ballerini omaggeranno con due balli il M° dei Valzer Viennesi J. Strauss figlio. Sarà un tripudio di abiti d'epoca tra pizzi velette e crinoline a trasportare il pubblico indietro nel tempo. Le dame indosseranno pregiati abiti in seta e i gentiluomini in frac e cilindro sfileranno per le vie del centro regalando ai cittadini e visitatori un affascinante spettacolo d'altri tempi.



Questo fine settimana c’è spazio anche per molti spettacoli teatrali: quattro oggi e uno domani.

Questa sera alle 21.15 e domani alle 17.15 al Teatro dell'Attrito di Imperia è in programma ‘Io sono quello che sento - le parole di Giorgio Gaber’, reading teatrale con Silvia Villa e Claudio Vecchio per la regia di Silvia Villa. Info e prenotazioni su watsapp o sms al numero 329 4955513



Nuovo appuntamento con ‘TeatRotary’, la rassegna promossa dal Rotary Club e dal Rotaract di Imperia, al Teatro dell’Alberto di San Lorenzo al mare. Alle 21 di questa sera andrà in scena ‘Comedy Show’ con protagonista Fabrizio Fontana, il Capitan Ventosa di Striscia la Notizia. Sarà occasione di grande divertimento ma anche per sostenere iniziative benefiche in un’atmosfera di grande allegria.



Una commedia brillante è in programma questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello (h 21) nell’ambito della stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia. Si tratta de ‘Gli allegri chirurghi’ di Ray Cooney messa in scena dagli ‘Amici del Teatro’ di San Bartolomeo al mare.

Mancano 3 giorni a Natale nel tranquillo ospedale S. Andra c’è fermento par l’imminente recita natalizia del personale medico, ma una visita inaspettata viene a turbare la serenità dell’ambiente dando inizio ad una serie convulsa di bugie, travestimenti a reciproci inganni.



Prosegue il progetto itinerante in venti tappe ‘Dante per i borghi. Viaggio favoloso nell’Italia che c’è', ideato e con la direzione artistica da Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con la Società Dante Alighieri e con il sostegno del Ministero del Turismo. Iniziativa realizzata in collaborazione con i Comitati in Italia della Dante. L’ottava tappa sarà a Dolceacqua questo pomeriggio alle 16.00 nella Sala di Vetro del Castello dei Doria. Dopo i saluti istituzionali, una breve lezione di geografia con Giacomo Zanolin “per orientarci meglio su questa terra” seguita da letture teatrali dalla Divina Commedia interpretate da Massimiliano Finazzer Flory, un viaggio tra le stelle perdute, indicate e ritrovate. A conclusione nelle sale del Castello assaggi dei prodotti locali.



La stagione teatrale del Casinò di Sanremo prosegue domani alle 21 con Luca Barbareschi in ‘November’ di David Mamet per la regia di Chiara Noschese.

‘November’ è una macchina comica perfetta, in due atti, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato. Ambientata nel novembre dell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, November segue il presidente uscente Charles Smith, le cui possibilità di rielezione sono minate da un calo dei consensi, da fondi sempre più scarsi e dalla minaccia di una guerra nucleare imminente. Nonostante tutto sembri andare contro di lui, mentre il suo staff ha già gettato la spugna e sua moglie si sta preparando per la sua vita post-Casa Bianca, Chuck non è ancora pronto a mollare. Con una serie di mosse audaci e un evento pubblico inaspettato – il perdono di due tacchini, da graziare dalla macellazione prima del Giorno del Ringraziamento – il presidente tenta di riacquistare la fiducia del pubblico e di salvare la sua carriera. Un gesto simbolico che, tra l’altro, diventa l’occasione per Smith di rischiare tutto nel tentativo di invertire le sorti della sua campagna elettorale.

Per i più golosi segnaliamo due eventi in programma a Sanremo e Ospedaletti.

Un grande camion e alcuni gazebo dove ospitare lezioni di cucina, assaggi di vini guidati da sommelier e tante degustazioni e distribuzioni gratuite di prodotti Coop e prodotti del territorio: prime colazioni al mattino; caffè e dolcetti subito dopo pranzo e aperitivi prima di cena. È quello che si troverà ancora per oggi e domani dalle 10 alle 20 in Corso Salvo D’Acquisto a Sanremo nell’ambito della terza tappa del tour del gusto ‘Food village’ di Coop Liguria in occasione dei suoi 80 anni sul territorio.

Oltre agli assaggi, saranno proposte visite guidate gratuite su prenotazione e test di assaggio nell’ambito del progetto ‘Approvato dai Soci’. Tutte le attività sono gratuite ma le lezioni di cucina, le degustazioni di vino e le visite culturali vanno prenotate in anticipo (il programma a questo link).

Ad Ospedaletti domani l’appuntamento è con la ‘Sagra del Carciofo - Mangiamu i nostri articiocchi’, evento a cura dell'associazione locale di volontari 'Il Descu Spiaretè', che si svolgerà in un tratto di Corso Regina Margherita (il 'Boulevard') di fronte all'hotel Petit Royal a partire dalle ore 12. Il menù (a 25 euro) comprenderà: tartare di carne con carciofi crudi; Penne con salsa di carciofi; fritto di calamari e carciofi; Crema al caffè; vino locale. I biglietti saranno acquistabili in loco dalle 10 alle 12 di oggi (prevendita), mentre domani dalle ore 10 fino ad esaurimento.



Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura classica e della parola ben costruita domani, domenica 30 marzo alle 17.00 al Castello dei Clavesana di Cervo per la rassegna letteraria Cervo in Blu d’Inchiostro, curata dalla Prof.ssa Francesca Rotta Gentile si terrà l’incontro con Laura Suardi, docente di latino e greco al Liceo Classico ‘Parini’ di Milano che presenterà il suo libro ‘Il discorso perfetto’.

Il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in un viaggio tra le meraviglie dell’arte oratoria, dall’antichità ai giorni nostri. Con la sua straordinaria capacità divulgativa, Laura Suardi guiderà infatti i presenti alla scoperta dei segreti di una comunicazione efficace e persuasiva, tra storia, retorica e attualità.



Da segnalare infine la tradizionale Fiera delle Anime in programma domani a Bordighera: dalle 9.00 alle 18.00 la Spianata del Capo, alle porte del borgo, ospiterà bancarelle, tanta animazione e postazioni con street food di qualità per una festa dedicata a tutta la famiglia. I bambini potranno avvicinarsi alla natura facendo conoscenza con gli animali della fattoria didattica, mentre figuranti vestiti in abiti d’epoca animeranno il mercato degli antichi mestieri raccontando la storia della loro attività e illustrando i prodotti esposti in un turbine di colori e sapori. Durante la giornata (alle 11.00, alle 16.00 e alle 17.30) i Musici e gli Sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia stupiranno con le loro suggestive coreografie, che lasceranno tutti a bocca aperta.

