Piazza Colombo sold out per l’opening del Suzuki Stage: “Il Festival è ormai diffuso in tutta la città” (Foto e video)

Piazza Colombo gremita in ogni ordine di spazio, pubblico assiepato fin dal pomeriggio e un’atmosfera da grande evento: si è aperta così, questa sera, la settimana del Festival di Sanremo con l’opening ufficiale del Suzuki Stage.

Alle 18 si sono accesi i riflettori sul palco che negli ultimi anni è diventato simbolo del Festival all’esterno dell’Teatro Ariston. A condurre la serata Daniele Battaglia, scelto per animare Piazza Colombo durante tutta la 76ª edizione.

Mager: “Il Festival ormai si vive tutto l’anno”. A sottolineare il valore del Suzuki Stage è stato il sindaco Alessandro Mager, intervenuto poco prima dell’inizio dello spettacolo.

"Il Festival inizia martedì ma noi siamo in clima festivaliero già da un bel pezzo. Tutto l’anno potremmo dire. Tranne ad agosto siamo sempre in clima Festival", ha spiegato.

Per il primo cittadino il palco di Piazza Colombo rappresenta una svolta ormai consolidata: "È stato il mezzo attraverso il quale il Festival è stato portato all’esterno dell’Ariston. È il primo esempio di Festival diffuso, che poi si è diramato in tutta la città. Una volta il Festival era solo dentro l’Ariston, oggi non possiamo più fare a meno di questa dimensione che trascina migliaia di persone a Sanremo".

Mager ha poi evidenziato la qualità della programmazione di quest’anno: «Si esibiranno figure molto conosciute e di rilievo nel panorama nazionale. Siamo molto contenti che Rai Pubblicità abbia realizzato anche questa importante struttura, che permette di vivere al meglio la piazza».

Sindoni: “Da qui è partito tutto”. Emozionato anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha ricordato la nascita del progetto: "Qui ci ho lasciato il cuore. Con l’allora sindaco Biancheri abbiamo provato e da qui è partito tutto il resto. Eravamo fortemente convinti che potesse trainare quello che oggi viene definito il Super Bowl italiano".

Per Sindoni vedere la piazza piena già dal sabato è un segnale importante: "Far partire prima il Festival è sempre stata un’idea forte. È il terzo anno consecutivo che si rinnova la collaborazione tra Area Sanremo, Orchestra Sinfonica e Rai. Quest’anno Area Sanremo è diventata ancora più importante, perché garantisce due accessi diretti all’Ariston nella categoria Giovani. Abbiamo avuto un boom di iscrizioni e il prossimo anno cresceranno ancora".

I giovani di Area Sanremo scaldano la piazza. Sul palco si sono alternati gli Urban Theory, che hanno aperto la serata con un’esibizione energica, seguiti dai talenti di Area Sanremo 2025.

Andrea Heros ha portato in piazza il suo percorso che unisce radici napoletane e scrittura cantautorale. SOLØ ha confermato la sua cifra introspettiva, costruita su emozioni personali trasformate in musica. Applausi anche per Matsby, cantautore genovese che fonde pop rock anni 2000 e cantautorato italiano.

Un Suzuki Stage che si conferma vetrina privilegiata per chi sfiora il sogno dell’Ariston ma trova comunque uno spazio prestigioso davanti a migliaia di persone.

L’abbraccio a Senza Cri. Il momento più atteso è stato l’arrivo della special guest Senza Cri, accolta da una Piazza Colombo sold out. Per l’artista si è trattato di un ritorno speciale. "Per me tornare a Sanremo è sempre bello. È un posto che mi ha sempre dato tanto sin dagli esordi. Il calore della gente paga sempre", ha raccontato dal backstage.

Reduce da un percorso importante a Sanremo Giovani e da esperienze televisive come Amici, Senza Cri ha voluto lanciare un messaggio ai giovani artisti: "Questi percorsi sono trampolini. Ma è importante ricordare che sono un inizio, non un punto d’arrivo. Sono opportunità bellissime. Faccio un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che vogliono continuare a credere nei loro sogni: continuate".

Sanremo entra nel vivo. L’opening del Suzuki Stage ha confermato che il Festival non è più soltanto uno spettacolo all’interno dell’Ariston, ma un evento diffuso che coinvolge tutta la città.

Con una Piazza Colombo sold out già alla prima serata, la 76ª edizione è ufficialmente entrata nel vivo. E se il buongiorno si vede dal sabato, Sanremo si prepara a vivere una settimana da tutto esaurito.

(Foto di Erika Bonazinga)