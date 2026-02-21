Claudio Damiani a Bordighera: il poeta finalista allo Strega Poesia incontra il pubblico alla libreria AmicoLibro

Lunedì 23 febbraio alle 17.00, presso la libreria AmicoLibro di Bordighera, Claudio Damiani, autore di fama, arrivato nella dozzina finale del premio Strega Poesia 2025, proporrà in lettura alcune sue poesie tratte dagli ultimi libri pubblicati per l’editore Fazi. Introduce e dialoga con l’autore il poeta Lamberto Garzia.

Claudio Damiani è un poeta italiano, nato a San Giovanni Rotondo nel 1957. E’ considerato uno dei più significativi poeti italiani contemporanei. E’ stato fra i fondatori della rivista letteraria Braci (1980-1984. I suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue e compaiono in molte antologie italiane e straniere ed è stato curatore dei volumi: Almanacco di primavera. Arte e poesia (1992); Le più belle poesie di trilussa (2000). Ha pubblicato le raccolte poetiche: Fraturno (1987), La mia casa (1994), Eroi (2000, Premio Aleramo, Premio Montale), Attorno al fuoco (2006, finalista al premio Viareggio-Repaci, Premio Mario Luzi), Prima di nascere (2022, Premio Viareggio-Repaci). Claudio Damiani è anche autore del saggio La difficile facilità. Appunti per un laboratorio di poesia e del libro di prosa Rinascere (2025)

Ingresso libero.



