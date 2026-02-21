 / Eventi

Anpi Sanremo, domani la commemorazione dei partigiani di Bajardo

A Villa Junia saranno ricordati i giovani di Bajardo fucilati oltre il rio Foce. Ricordo anche per altri partigiani e una vittima civile

La sezione ANPI di Sanremo comunica che domenica 22 febbraio 2026 alle ore 10.00, in località Villa Junia (Corso Inglesi) a Sanremo, si terrà la commemorazione dell’eccidio dei Partigiani di Bajardo e di altri partigiani, oltre che di una vittima civile.

I fatti ricordati avvennero il 24 gennaio 1945, quando nei pressi di Villa Junia, oltre il rio Foce, vennero fucilati i quattro giovani di Bajardo: Gio Batta Laura “Paolo”, Luigi Laura “Gino”, Mario Laura “Mario” e Silvio Laura “Antonio”, insieme a Silvestro Polizzi (vittima civile). Nello stesso luogo furono fucilati, il 12 febbraio 1945, anche Renato Borgogno “Caminito” e Francesco Donchio “Franz”.

L’orazione commemorativa, alla presenza dei familiari, sarà tenuta per l’ANPI da Sonia Balestra. Sarà inoltre presente un rappresentante dell’Amministrazione comunale con il gonfalone.

