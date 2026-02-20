Il Festival di Sanremo 2026 prende il largo: Portosole diventa il nuovo hub sul mare di musica e spettacolo

Il Festival di Sanremo 2026 amplia i suoi confini e guarda al mare. Durante la settimana della kermesse (24-28 febbraio), Portosole Sanremo si trasforma in un palcoscenico d’eccezione, affiancando il tradizionale fulcro del Teatro Ariston con una proposta ricca di intrattenimento, sport e spettacolo. Il messaggio è chiaro: il Festival non si vive solo in platea o davanti alla tv, ma anche in una location suggestiva come la marina, che inaugura così una nuova rotta strategica e si candida a diventare un hub permanente per grandi eventi e produzioni media.

Tra i protagonisti, RCS MediaGroup, presente a Portosole con Corriere in Onda, il format live del Corriere della Sera: incontri, talk e approfondimenti quotidiani con gli artisti del Festival ospitati a bordo di uno yacht Azimut Grande 36. Domenica sera è prevista una festa su invito. Davanti al Molo C di via del Castillo prende vita Superluna (ex Spazio SIAE), gestito dalla label indipendente Woodworm. Da martedì a sabato, ogni pomeriggio dalle 18, ingresso gratuito su registrazione per showcase, interviste e live set con artisti e protagonisti della scena musicale italiana.

Tra gli ospiti annunciati figurano Nesli, Mauro Repetto, Mara Sattei, Ermal Meta, Serena Brancale e Diego Bianchi. Il programma si apre martedì 24 con il De Core Podcast e prosegue per tutta la settimana con talk dedicati alla filiera musicale, confronti tra autori ed editori e appuntamenti serali fino a notte inoltrata con live band e dj set. Spazio anche a Il Salotto delle Celebrità, che porterà in porto talk show e interviste con artisti (non in gara), VIP e imprenditori. Domenica 22 l’arrivo della Costa Toscana rafforzerà il legame tra il porto e il Festival, mentre Radio RTL 102.5 sarà presente con la scenografica mongolfiera del brand.

Torna anche il SIAE Stage e cambia location: nel 2026 gli showcase acustici dedicati ai talenti contemporanei e alle nuove generazioni si terranno al Portosole (via del Castillo 17 | Molo C). Sul palco: Birthh, Jacopo Èt, Lenanie, Les Votives, Namida, Nesli, Nicol, Mauro Repetto, Rondine, Seltsam e Sottomarino. Il coordinamento artistico è a cura di SIAE, nello spazio di Superluna, gestito dalla label indipendente Woodworm. Appuntamento dal martedì al sabato dalle 18, in perfetto orario aperitivo, con ingresso gratuito.

“A Portosole stiamo avviando un nuovo corso. La nostra marina ha le potenzialità e tutte le carte in regola per diventare un luogo vivo tutto l’anno, attrattivo per un ampio pubblico e con significative ricadute sul territorio” spiega Giovanna Mascolo, responsabile marketing di Portosole Sanremo. “Vorremmo renderla sempre più in grado di ospitare eventi di respiro nazionale e internazionale legati al mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e dell’intrattenimento”.

Un percorso già avviato con eventi come MYBA Charter Show, Rallye di Sanremo e Challenge Sanremo, confermati anche nel calendario 2026. “Non solo porto turistico, quindi, ma una nuova piattaforma di esperienze capace di rafforzare l’immagine di Sanremo in solida connessione con la Città”, aggiunge Mascolo. “Le iniziative di questa settimana sono il punto di partenza di un progetto più ampio: set cinematografici e produzioni internazionali, incluse realizzazioni per piattaforme globali come Netflix, troveranno qui spazio”.