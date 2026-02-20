Navette e parcheggi per il Festival: approvato il piano viabilità, servizio attivo dal 24 febbraio a Sanremo

È stata approvata questa mattina dalla giunta comunale di Sanremo la delibera relativa al progetto di viabilità dedicata al servizio navette, organizzato in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana. Contestualmente, è in fase di completamento l’installazione della cartellonistica informativa, che indirizzerà gli utenti verso i parcheggi cittadini a partire da tutti gli ingressi in città, compresi quelli autostradali. A partire da martedì 24 febbraio sarà attivo il servizio di navette che, nella fascia oraria 16–02, interesserà due tratti della pista ciclopedonale, che resterà chiusa in quell’orario come da ordinanza. Le navette a servizio dei parcheggi saranno operative anche dalle 10 alle 16, con transito lungo la Statale Aurelia.

Le linee e le fermate

Dal lato levante, la partenza è prevista dall’ex passaggio a livello di Arma di Taggia (Arma di Taggia), con arrivo al Sud Est. Le fermate intermedie saranno: lungomare di Bussana, uscita galleria Tre Ponti, La Brezza, inizio Tre Ponti. La tratta servirà i parcheggi di Arma di Taggia (con Darsena utilizzata anche come posteggio camper), Bussana e strada Tre Ponti. Dal lato ponente, la navetta partirà da Pian di Poma e arriverà all’ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti, con fermate intermedie all’altezza del parcheggio di Pian di Poma e via Barabino. I parcheggi serviti saranno Pian di Poma e lungomare Vittorio Emanuele II.

Tariffe e ciclopedonale

La tariffa giornaliera dei parcheggi è fissata in 20 euro, comprensiva dell’accesso alle navette. La pista ciclopedonale resterà sempre aperta nella zona centrale, compresa tra Sud Est (intersezione con via Nobel) e piazza Cesare Battisti (ex stazione ferroviaria). «Un’organizzazione pensata per facilitare l’accesso alla città e ridurre il traffico durante i giorni di maggiore affluenza», sottolinea l’amministrazione comunale.