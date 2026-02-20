Kophra tra i protagonisti dell’Opening Gala di Sanremo: al Victory Morgana Bay la notte che inaugura la 76ª edizione

Kophra, una delle voci emergenti più interessanti nella nuova scena musicale, sarà tra i protagonisti dell’Opening Gala - organizzato da The Code con Forbes Italia come media partner - che si terrà martedì 24 febbraio al Victory Morgana Bay, in occasione della serata inaugurale della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Nel cuore dell’evento madre della canzone italiana, l’Opening Gala si propone come una serata esclusiva di networking, spettacolo e celebrazione dell’industria musicale, capace di riunire sullo stesso carpet protagonisti della discografia, della produzione musicale, imprenditori, artisti e volti noti dello spettacolo.

A partire dalle ore 21, il Victory Morgana Bay si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra aperitivo, red carpet e flash dei fotografi, con una guest list che mescola icone affermate e nuovi protagonisti della Generazione Alpha e Generazione Zeta. Il ritmo della serata sarà affidato al dj set di Gianluca Vacchi, pronto a infiammare la notte sanremese.

Per l’occasione Kophra porterà live i brani del suo repertorio e nuovi inediti, tra cui il singolo di prossima uscita.