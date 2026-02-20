 / Eventi

Eventi | 20 febbraio 2026, 12:18

Festival di Sanremo 2026, puntata speciale de “L'Intervista”: Alessandro Sindoni svela novità e eventi collaterali

L'assessore al turismo racconta preparativi, navette e il palcoscenico che anima tutta la città

E' il Festival, sempre più grande e atteso, il tema della nuova puntata speciale de “L'Intervista”, a cura di Gianni Micaletto. Il protagonista è l'assessore al turismo e manifestazioni Alessandro Sindoni, l'uomo-Festival di Palazzo Bellevue, che parla dei preparativi per l'edizione n° 76, spiega nel dettaglio il funzionamento del servizio navette tra le novità di quest'anno e disegna la mappa dei tanti eventi collaterali, che fanno di Sanremo uno straordinario palcoscenico anche al di fuori dell'Ariston.

La puntata è visibile direttamente sulla home page SanremoNews.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium