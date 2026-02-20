Sanremo, l’ANPI ricorda i giovani fucilati nel 1945 durante gli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale

Domenica 22 febbraio, alle ore 10.00, l’ANPI di Sanremo terrà una cerimonia commemorativa per ricordare alcuni giovani sanremesi fucilati tra gennaio e febbraio del 1945, durante gli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale.

Un momento di memoria collettiva che si svolgerà nel luogo stesso della loro esecuzione, in corso Inglesi 544.

La commemorazione, di grande valore storico e sociale, sarà guidata dalla dott.ssa Sonia Balestra, che ripercorrerà il contesto e le vicende legate a quei tragici eventi, restituendo voce e dignità ai giovani caduti per la libertà.