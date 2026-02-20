Sanremo rinnova l’accordo per le colonie feline: via libera alla convenzione 2026 con cure veterinarie e sterilizzazioni

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la proposta di deliberazione n. 36 del 9 febbraio 2026 che dà il via alla Convenzione 2026 per la custodia e gestione delle colonie e degli habitat felini, comprensiva di assistenza veterinaria e attività di sterilizzazione dei gatti randagi. L’accordo, che entrerà in vigore dall’11 aprile e avrà validità fino al 31 dicembre prossimo, conferma l’impianto della convenzione già in essere e affida le attività alle due associazioni di volontariato attive sul territorio comunale: la Lega del Gatto e la Lega del Gattino.

La deliberazione prevede un importo massimo rimborsabile di 23.806 euro, a carico del bilancio comunale 2026 (capitolo “Contributo per la difesa degli animali”): 16.666 euro destinati alla Lega del Gatto per la gestione e la cura delle colonie feline (risanamento degli habitat, censimento, somministrazione di cibo e assistenza veterinaria); 7.140 euro destinati alla Lega del Gattino per il piano di sterilizzazione 2026, che prevede interventi su 72 gatti randagi (65 femmine e 7 maschi). Per consentire l’avvio tempestivo delle sterilizzazioni, in coincidenza con la stagione riproduttiva che inizia a febbraio, è prevista anche un’anticipazione di 3.500 euro a titolo di acconto sulle spese veterinarie.

La scelta dell’Amministrazione mira a contenere la crescita della popolazione felina, ridurre i problemi igienico-sanitari e limitare la mortalità dei cuccioli, integrando l’attività di sterilizzazione già svolta dall’ASL competente. Le operazioni avverranno in coordinamento con i servizi veterinari pubblici, con identificazione tramite microchip e successivo reinserimento dei gatti nelle colonie di provenienza. La convenzione si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale sul benessere animale e valorizza il ruolo del Terzo Settore, riconoscendo l’esperienza e la presenza capillare delle associazioni sul territorio. Tutte le spese saranno rimborsate solo previa rendicontazione documentata, nel rispetto del principio di effettività dei costi.

Con questo provvedimento, la Giunta comunale conferma dunque l’impegno di Sanremo nella tutela degli animali d’affezione e nella prevenzione del randagismo, puntando su una collaborazione strutturata e continuativa con il mondo del volontariato.