Ventimiglia, al via il servizio di supporto per l’uso delle nuove eco‑isole informatizzate

Da lunedì 23 febbraio e per le successive due settimane, a Ventimiglia sarà attivato un servizio di supporto dedicato al corretto conferimento dei rifiuti presso le nuove eco isole informatizzate.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Protezione Civile di Ventimiglia, prevede la presenza di volontari che forniranno assistenza concreta ai cittadini presso le nuove eco-isole informatizzate situate nel centro cittadino e nel centro storico.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:

• dalle ore 9.30 alle ore 11.30

• dalle ore 16.30 alle ore 18.30

L’obiettivo è accompagnare la comunità in questa fase di avvio del nuovo servizio di conferimento, garantendo un utilizzo corretto delle nuove forniture e promuovendo una raccolta differenziata sempre più efficiente.

“Desidero ringraziare la Protezione Civile per la consueta disponibilità e sensibilità dimostrate – dichiara il Vicesindaco Marco Agosta. Ancora una volta i volontari si mettono al servizio della comunità, con particolare attenzione alle fasce più deboli, offrendo un aiuto concreto e prezioso”.

L’Assessore all’Igiene, Domenico Calimera, ha inoltre ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto nell’organizzazione del servizio, sottolineando come questa iniziativa rappresenti un ulteriore passo verso una maggiore attenzione e sensibilità ambientale da parte di tutta la cittadinanza, ricordando che dal 26 febbraio tutti i vecchi cassonetti saranno rimossi e il nuovo servizio entrerà pienamente a regime.