IA e Sicurezza Pubblica: Etica, Privacy e Videosorveglianza al Centro del Convegno di Sanremo (Foto e video)

L'intelligenza artificiale è sempre più parte della nostra vita, andando a sollevare anche una questione relativa alla privacy: di qui nasce l'interrogativo su come questa può essere utilizzata nel mondo della sicurezza pubblica, che è stato affrontato oggi al Casinò di Sanremo nel convegno "Videosorveglianza Ai e privacy".

L'incontro, a cui hanno partecipato rappresentanti della Polizia locale, del corpo dei Carabinieri e dei Rangers d'Italia, ha trattato proprio il tema di quella che è la tutela dei dati personali in quella che è la sempre più forte presenza della Ia anche nei servizi di sicurezza pubblica, a cominciare dalle telecamere di sorveglianza. Una riflessione, con gli interventi degli esperti Stefano Manzelli, Enrico Capirone e Daniele Di Carlo, con l'obiettivo di parlare dell'intreccio tra il progresso tecnologico e le implicazioni di carattere etico e morale che si legano a questo aspetto.

"Ci sono aspetti non ancora digeriti in merito alla Ia - dice Stefano Manzelli di sicurezzaurbanaintegrata.it - primo tra cui l'accountability, ovvero l'essere responsabili, saper motivare le azioni che si sono compiute. In caso contrario, si va a rompere il rapporto di fiducia voi cittadini, che devono vedere tutelata la propria riservatezza, con la consapevolezza ad esempio che una persona che passa sotto una telecamera, sappia che le immagini registrate passino solo sotto l'occhio del personale addetto".

"In questi ultimi anni - afferma il sindaco Alessandro Mager all'inizio dell'incontro - il lavoro della polizia è cambiato con la tecnologia e sappiamo che serve conoscere questi strumenti, senza dimenticare la componente etica nell'uso dell'Ia. Con il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ci siamo impegnati a supportare le forze dell'ordine. Il convegno rappresenta un importante passo avanti nell'uso della Ia in queste mansioni".

"Questo convegno di oggi è molto importante - incalza Il Grande - noi nel 2014 con l'allora sindaco Biancheria abbiamo fatto un importante investimento per installare oltre 400 telecamere per fare sì che le forze dell'ordine avessero sistemi importanti, ma abbiamo investito anche nella manutenzione, ugualmente importante. E anche nel futuro stiamo investendo in due nuovi lotti, per implementare ancora il sistema di videosorveglianza".

Il dibattito ha evidenziato i rischi negli usi di tali tecnologie e gli aspetti burocratici da discutere di qui agli anni a venire, con anche discussione dei casi già emersi negli ultimi tempi e la discussione della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (Dpia).