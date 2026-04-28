Tour Monet a Bordighera: viaggio nei luoghi dell’Impressionismo

Venerdì 1 maggio e sabato 2 maggio, entrambe le mattine alle ore 10.30, prenderà il via a Bordighera il Tour Monet, un itinerario culturale dedicato ai luoghi che ispirarono il celebre pittore impressionista.

La partenza è fissata presso Villa Pompeo Mariani, punto di riferimento storico e artistico della città, da cui i partecipanti potranno immergersi in un percorso affascinante alla scoperta delle atmosfere che segnarono il soggiorno ligure di Claude Monet.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire il territorio attraverso lo sguardo dell’artista, in un’esperienza che unisce cultura e paesaggio. Come sottolineano gli organizzatori, si tratta di “un viaggio tra luce, colori e suggestioni che hanno contribuito all’evoluzione artistica di Monet”.

Il costo del biglietto è di 8 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.