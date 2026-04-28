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Eventi | 28 aprile 2026, 15:30

Da Nizza a Roma in windsurf: Merijn Tinga fa tappa a Sanremo e attraversa la Liguria

Partito oggi dalla Costa Azzurra, Tinga attraverserà l’intero arco ligure con un itinerario che prevede tappe il 29 aprile a Sanremo, il 30 aprile ad Albenga, il 1° maggio a Noli, il 3 maggio a Genova, il 4 maggio a Recco, il 5 maggio a Sestri Levante e il 6 maggio a Riomaggiore.

Merijn Tinga, attivista ambientale noto come “Plastic Soup Surfer.

Merijn Tinga, attivista ambientale noto come “Plastic Soup Surfer.

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo.

Genova si prepara ad accogliere una delle tappe centrali del viaggio via mare di Merijn Tinga, biologo e attivista ambientale olandese noto come “Plastic Soup Surfer”, impegnato in una spedizione in solitaria in windsurf da Nizza a Roma per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica nei mari.

A Genova, l’arrivo è previsto nel pomeriggio di sabato 3 maggio sulla spiaggia di Boccadasse, dove ad accoglierlo saranno le istituzioni cittadine, insieme alla delegazione regionale di Marevivo e alla Lega Navale Italiana, che forniscono supporto logistico all’iniziativa e facilitano i contatti con le realtà locali lungo il percorso.

Domenica 4 maggio, sempre da Boccadasse, è prevista la partenza in mattinata, mentre alle ore 18.30 Tinga sarà protagonista al Galata Museo del Mare nell’ambito degli “Incontri in Blu”, occasione in cui racconterà la sua esperienza e il progetto che lo accompagna.

L’obiettivo del viaggio è duplice: da un lato sensibilizzare le comunità locali sull’impatto dei rifiuti plastici in mare, dall’altro entrare in contatto con gruppi italiani attivi nella raccolta dei rifiuti, condividendo strumenti pratici e le esperienze maturate nei Paesi Bassi e nel Nord Europa. L’intento è rafforzare la capacità dei cittadini di dialogare con istituzioni e media nella lotta contro l’inquinamento.

Durante il tragitto, Tinga raccoglierà anche messaggi sull’ambiente consegnati dai cittadini, che porterà a Roma il 21 maggio, quando è previsto un incontro con Papa Leone XIV, dopo colloqui con il sindaco Roberto Gualtieri e un appuntamento in Senato.

La spedizione del “Plastic Soup Surfer”, iniziata nel 2023 a Oslo, ha già coperto oltre 4.500 chilometri tra windsurf e paddle board, passando per Londra, Parigi e Nizza. Il tratto italiano aggiunge circa 1.000 chilometri lungo le coste liguri, toscane e laziali, fino alla risalita del Tevere.

Al centro della campagna anche un’iniziativa di citizen science dedicata al monitoraggio dei rifiuti: i volontari sono invitati a fotografare bottiglie e lattine abbandonate tramite smartphone. Le immagini contribuiranno a un database analizzato con sistemi di intelligenza artificiale per studiare la composizione dei rifiuti. Secondo stime basate su studi ed esperienze internazionali, bottiglie e lattine rappresentano oltre il 50% del volume dei rifiuti dispersi, una quota potenzialmente riducibile attraverso sistemi di deposito cauzionale.

L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Marevivo e dalla Lega Navale Italiana, punta a dare visibilità a un tema cruciale per la tutela degli ecosistemi marini e a coinvolgere attivamente cittadini e comunità locali lungo tutto il percorso.

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Redazione

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