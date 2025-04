Sanremo celebra i 100 anni del CREA: istituzioni, ricerca e imprese insieme per il futuro del florovivaismo (Foto)

La sede sanremese del CREA Orticoltura e Florovivaismo celebra cento anni di eccellenza nella ricerca florovivaistica con tre giorni di eventi, dibattiti e mostre, dal 28 al 30 aprile, presso la storica Villa Bel Respiro. L'iniziativa, che riunisce esponenti delle istituzioni, della ricerca scientifica, della filiera produttiva e dell’artigianato, intende ripercorrere un secolo di storia e lanciare nuove sfide per il futuro del settore.

Il programma si apre oggi pomeriggio con un focus tecnico sulle nuove frontiere delle colture ornamentali e officinali: una serie di interventi scientifici ha approfondito i temi della sostenibilità dei prodotti floricoli, dei fiori commestibili – per i quali il CREA Sanremo ha recentemente ottenuto l’accreditamento Office – e delle innovazioni varietali attraverso le Tecnologie di Evoluzione Assistita.

Domani, 29 aprile, spazio alle celebrazioni istituzionali: la mattina vedrà gli interventi di apertura del Presidente e del Direttore Generale del CREA, seguiti da una tavola rotonda alla presenza del Sottosegretario del Masaf Patrizio Giacomo La Pietra, il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, le organizzazioni di categoria (Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Distretto florovivaistico, Camere di commercio di Liguria) e stakeholder della filiera florovivaistica nazionale. Nel pomeriggio si terranno le visite guidate ai campi sperimentali e ai laboratori di ricerca. Importante anche il contributo delle associazioni locali e l’omaggio delle autorità alla figura di Eva Mameli, a cui è stata intitolata una nuova sala all’interno del centro, per ricordarne il ruolo cruciale nello sviluppo della sede sanremese. Proprio a lei si deve lo spostamento della sede principale del CREA nell'attuale sede, essendone stata direttrice per quasi dieci anni dopo il marito Mario Calvino, storico agronomo e botanico del territorio padre dello scrittore Italo Calvino.

La giornata conclusiva, il 30 aprile, sarà dedicata al verde pubblico e ai "giardini del futuro": si parlerà di infrastrutture verdi, riqualificazione urbana e nuove sfide ambientali, con la consegna del premio "Giovane giardiniere progettista del verde", patrocinato da Confartigianato. Il focus sarà sulle prospettive di una progettazione del verde urbana più resiliente ed ecosostenibile.

Tra le iniziative collaterali, anche la presentazione di un esclusivo foulard in seta sostenibile realizzato dalla Maison Daphne Sanremo, ambasciatrice dell’eleganza ligure e dell’artigianato italiano. Il foulard, decorato con fiori eduli, vuole simboleggiare il legame tra natura, ricerca e sostenibilità, e sarà successivamente esposto anche all’Euroflora.

I festeggiamenti per il centenario sono anche un’occasione per ricordare figure storiche come Mario Calvino ed Eva Mameli, pionieri della floricoltura ligure, celebrati con una mostra permanente visitabile fino al 30 aprile.