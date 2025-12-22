Bouquet Festival di Sanremo 2026: al via la decima edizione del concorso nazionale di arte floreale

Il Mercato dei fiori annuncia la decima edizione del concorso nazionale di arte floreale “Bouquet Festival di Sanremo 2026”, in programma lunedì 19 gennaio 2026 al museo civico e realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo di livello nazionale e coinvolge fioristi professionisti provenienti da tutta Italia, confermandosi come uno dei concorsi di riferimento per il settore florovivaistico.

“Il Bouquet Festival di Sanremo – dichiara l’assessore alla floricoltura Ester Moscato - è uno degli appuntamenti più attesi ed importanti nel panorama nazionale dell’arte floreale. Un evento che richiama fioristi professionisti da tutta Italia, valorizzando talento, creatività e competenze tecniche. Sanremo torna così ad essere palcoscenico d’eccellenza per l’innovazione e la tradizione floreale italiana, rafforzando il legame tra cultura, territorio e professionalità di alto livello. Ringrazio l’assessore al turismo Alessandro Sindoni per la collaborazione nel realizzare questo concorso, Amaie Energia per il lavoro svolto e il museo civico che ospita l'evento. E Franco Barbagelata, direttore del Mercato dei fiori, aggiunge: “Un’altra occasione per vedere all’opera dei Flower Designers di talento e desiderosi di lavorare con il nostro team”

Da dieci edizioni il Bouquet Festival di Sanremo valorizza creatività, tecnica e capacità interpretativa dei professionisti del fiore, promuovendo al contempo l’eccellenza produttiva del Ponente ligure e il legame tra arte floreale e territorio. Il tema dell’edizione 2026 è “La Bellezza ligure”: un omaggio al territorio, alla natura e all’arte. I partecipanti saranno chiamati a interpretare il tema attraverso due prove di bouquet formale, una dedicata alla bellezza nell’arte e una alla bellezza nella natura. Il concorso è aperto ai fioristi professionisti di tutta Italia, titolari di partita IVA nel settore floreale, e ai loro dipendenti, previa attestazione del datore di lavoro. L’organizzazione selezionerà fino a 24 concorrenti, sulla base della documentazione presentata in fase di preiscrizione.

Iscrizioni, modalità di partecipazione e svolgimento del concorso

Le preiscrizioni devono pervenire entro mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 12. I candidati dovranno compilare il modulo di iscrizione online e allegare il curriculum vitae, una selezione di fotografie di precedenti creazioni floreali e il modulo privacy per il trattamento dei dati personali, come previsto dal regolamento ufficiale. Il concorso si svolgerà il 19 gennaio 2026, con registrazione dei partecipanti in mattinata e avvio delle prove alle ore 11.30. Una giuria tecnica, composta da professionisti del settore, valuterà i lavori in base a tecnica, attinenza al tema, colore e originalità. Una giuria d’onore, formata da autorità locali, assegnerà il premio speciale dedicato alla creatività e alla valorizzazione del prodotto locale. Il primo classificato entrerà a far parte del team ufficiale incaricato della realizzazione dei bouquet destinati ai cantanti e agli ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo 2026. Nel corso della settimana festivaliera, il vincitore collaborerà inoltre agli allestimenti floreali richiesti dall’amministrazione comunale, contribuendo in modo attivo all’immagine e alla scenografia floreale della città, a titolo gratuito. Il Comune di Sanremo offrirà al vincitore un weekend nella Città dei Fiori e conferirà una targa commemorativa. Inoltre, è prevista la partecipazione alla giuria dei Carri Fioriti.

I bouquet realizzati durante il concorso saranno esposti al pubblico al museo civico fino al termine della manifestazione, offrendo ai visitatori una panoramica sulle migliori interpretazioni floreali ispirate alla bellezza ligure. Per informazioni è possibile contattare il Mercato dei fiori al numero 0184 51711 o scrivere a mercato@amaie-energia.it. Per preiscrizioni al Concorso accedere al sito www.amaie-energia.it nella sezione “Mercato Fiori Sanremo” dove è presente la documentazione per la partecipazione.

(Nella gallery le immagini dell'ultima edizione)