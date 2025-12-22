Sanremo: i 'Filodiretto' in concerto a sostegno del canile Enpa, sabato 27 alle 16 in Piazza Borea d’Olmo

Era l’8 luglio 1995 quando, in uno spiazzo del centro storico di Sanremo, oggi conosciuto come Anfiteatro di San Costanzo, i Filodiretto salirono per la prima volta su un palco. Un debutto pionieristico in tutti i sensi: per alimentare gli strumenti, la band dovette calare una prolunga elettrica direttamente dalla finestra di casa di uno dei componenti. Un gesto semplice, quasi simbolico, che diede però origine a un’energia destinata a non spegnersi più, aprendo la strada a decenni di musica e manifestazioni fino ai giorni nostri.

Quella stessa energia torna protagonista sabato 27 dicembre alle 16, in piazza Borea d’Olmo, per un evento che unisce musica e solidarietà. L’associazione Maurosky Arts, in collaborazione con ENPA e il Comune di Sanremo, organizza un appuntamento benefico dedicato ai cani meno fortunati, nel cuore del periodo natalizio. Un’occasione per la cittadinanza di offrire un aiuto concreto attraverso la musica: i Filodiretto si esibiranno con i loro brani inediti e sarà attivo un punto di raccolta fondi a favore dei nostri amici a quattro zampe.

Band pop-rock cantautorale di grande esperienza, i Filodiretto vantano un percorso artistico di assoluto rilievo. Hanno condiviso il palco con Gianluca Grignani durante una tappa del Living Rock’n Roll Tour al festival AstiMusica, e sono stati ospiti della prestigiosa sede del Club Tenco di Sanremo per presentare in anteprima il loro lavoro discografico. La loro musica li ha portati anche a Laigueglia per Tenco Ascolta, accanto a Fabio Concato e Leo Gassman.

Con il loro “BRONX TOUR”, la band ha attraversato alcune delle piazze più importanti del nord Italia — da Piazza Duomo di Milano a Piazza Castello di Torino, passando per Porto Antico di Genova, Savona e Sanremo — per un totale di dieci date. Si sono inoltre esibiti in teatri e club di primo piano come La Claque di Genova, il Detune Club di Milano (selezionati dal produttore Taketo Gohara, nome di riferimento per artisti come Brunori Sas, Elisa e Motta) e il Rock’n Roll di Milano. Da ricordare anche l’apertura allo spettacolo di commedia di Alessandro Bianchi.

Numerosi i riconoscimenti: vincitori delle finali regionali del Sanremo Rock & Trend Festival, i Filodiretto hanno calcato il palco del Teatro Ariston per le finali nazionali per ben tre volte, arrivando alla finalissima come uno dei sei migliori gruppi su oltre 6000 iscritti. Sono stati inoltre finalisti dell’Amate Stelle Contest a Godiasco (PV) con Simona Bencini dei Dirotta su Cuba e protagonisti di diversi festival del Ponente ligure, tra cui Maurosky Live on the Beach, Rock in the Casbah e SuLaTesta. Il loro singolo “Bronx”, disponibile su YouTube, rappresenta una tappa importante del loro percorso artistico. Attualmente la band è al lavoro in studio per il nuovo album, pronta a scrivere un altro capitolo di una storia fatta di passione, palco e condivisione.

Sabato 27 dicembre, a Sanremo, la musica dei Filodiretto non sarà solo spettacolo: sarà un gesto concreto di solidarietà, capace di trasformare le note in aiuto reale per chi ne ha più bisogno.