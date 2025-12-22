Dagli allievi della Scuola di Musica “Ottorino Respighi”: “Note di Natale”

Sabato 20 dicembre, presso la Sala della Federazione Operaia di Sanremo, gli allievi della Scuola di Musica “Ottorino Respighi“ si sono esibiti nel tradizionale appuntamento natalizio, con alternanza di brani musicali suonati e cantati, per augurare serene feste ad amici e parenti.

Tra i presenti anche l’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi; il Consigliere Comunale di Sanremo e rappresentante della Provincia di Imperia in ambito ‘Fondazione Salesi’, Umberto Bellini; e i carabinieri Manuel Vignola e Fabio Di Girolamo, in rappresentanza dell’Arma e del Comandante della Stazione di Sanremo.

Il numeroso pubblico ha sostenuto sino al termine tutte le esibizioni degli allievi con calorosi applausi.

Si sono esibiti:

Per la classe di Pianoforte: Alessandro Cantamessa, Gian Carlo Bettinelli, Riccardo Iula, India Faccio, Andrea Catanese, Niccolò Ventimiglia, Riccardo Scionti, Andrea Trevisan, Maria Manetta, Martino Provazza, Alessandro Pastorelli, Isaac Laudario Dos Santos, Federico Pastorelli, Maria Silvana Sicari, Giovanni Adinolfi.

Per la classe di Violino: Niccolò Basile.

Per la classe di Canto Lirico: Lorenzo Bertini.

Per la classe di Canto Moderno: Luna Maffè, Alessandra Ventura, Giulia Lenzi, Mattia Pascuzzo, Nataly Re, Alessia Garaventa, Solea Prenga, Rita Longordo, Michele De Angelis, Federica Ingenito, Angelica Adinolfi, Arianna Palumbo, Elina D’Arcangelo.

Lara Cambarau ha cantato accompagnandosi al pianoforte.