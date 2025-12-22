Giornata di ricordo, festa e divertimento: incantevole Natale a Vallecrosia (Foto e video)

Incantevole Natale a Vallecrosia. Una giornata di ricordo, festa e divertimento per grandi e piccini si è svolta ieri nella città della famiglia.

Al mattino le penne nere, il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, il consigliere regionale Veronica Russo e autorità militari si sono ritrovate presso il Monumento degli Alpini in via Don Bosco per l'alzabandiera, gli onori ai caduti, la deposizione di fiori e i saluti delle autorità. I presenti, in corteo, sono giunti poi nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice dove è stata celebrata la santa messa. Per l'occasione era presente l'assessore Mirko Valenti e il consigliere comunale Marilena Piardi. Alla conclusione della funzione religiosa si è svolto un ricco buffet. "Siamo giunti alla fine di questo anno" - dichiara il consigliere regionale Veronica Russo - "Un anno importante, in cui non solo bisogna ricordare il passato ma anche chi è andato avanti. Quando si arriva alla fine dell'anno si traccia un bilancio e gli alpini ci sono sempre, a disposizione della comunità e dei cittadini e questo vi fa onore. Da parte nostra, come istituzioni, quello che bisogna continuare a fare sempre più è aiutarli a portare avanti le tradizioni. Alcuni giorni fa ho fatto un atto regionale proprio a sostegno di tutti i corpi e di tutte le associazioni d'arma per aiutarle nelle manifestazioni commemorative. Siete un esempio ed è un modo per lasciare ai giovani un senso di Patria. Collaboreremo sicuramente per l'adunata nazionale a Genova".

Nel pomeriggio, invece, si è svolto "Natale con gli alpini" presso la pista di pattinaggio vicino ai giardini Falcone e Borsellino, sul solettone sud. Gli alpini hanno fatto gli auguri di Buon Natale alla città offrendo vin brulè, panettone e cioccolata calda. Il pomeriggio è stato allietato anche da molteplici attività: doni per tutti i bimbi, il trenino di Erio guidato dal vicesindaco Cristian Quesada con Babbo Natale, il mercatino di Natale, laboratori creativi e distribuzione da parte dell'Amministrazione comunale del panettone a tutti gli ultrasettantenni della città. Ha animato l'evento l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia del maestro Cocco con una 'Babba Natale' speciale, interpretata dal Patrizia Bottiglieri che ha poi portato gioia e simpatia anche nella farmacia Goso.

Comunità riunita per festeggiare insieme il Natale. "La nostra città ha vissuto una giornata intensa e profondamente sentita, fatta di gesti semplici, sorrisi sinceri ed emozioni condivise. Un Natale che nasce dal senso di comunità e dall’attenzione verso gli altri" - dice l'Amministrazione Perri - "Con grande affetto l’Amministrazione ha voluto essere vicina ai nostri over 70, con la consegna dei panettoni dal centro storico alla città. Un momento reso possibile anche grazie al supporto della Protezione civile, che ha collaborato alla distribuzione. Le famiglie e i bambini sono stati il cuore pulsante della giornata: lo storico trenino di Erio ha attraversato le vie di Vallecrosia portando doni, sorrisi e magia natalizia, scortato dai carabinieri, che ringraziamo per la presenza e la disponibilità; Pompieropoli, a cura del corpo dei vigili del fuoco, ha permesso ai più piccoli di vivere l’emozione di mettersi nei panni dei pompieri; i laboratori creativi organizzati da Dream Ranch hanno regalato momenti di fantasia e allegria ai bambini. La giornata è stata arricchita dal profumo di cioccolata calda e vin brulé, offerti dagli Alpini, dalle note della Fanfara e dai momenti commemorativi curati sempre dagli Alpini, che hanno donato profondità e significato al nostro incontro. Ringraziano sentitamente tutte le associazioni, i volontari, chi ha collaborato con impegno e passione: dalla sistemazione del trenino di Erio all’organizzazione delle attività e tutti i cittadini che hanno partecipato rendendo questa giornata speciale. Con questo evento, Vallecrosia si avvicina ancora di più, unita, alla vigilia di Natale".