Martedì Letterari 2026: Franco Malerba apre la stagione con un viaggio nello spazio

La stagione 2026 dei Martedì Letterari si apre con un evento speciale: Franco Malerba, primo astronauta italiano, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio verso le frontiere della conoscenza spaziale. La conferenza, intitolata “Spazio: Le fondamenta del futuro”, si terrà martedì 13 gennaio alle ore 16.30 nel Teatro dell’Opera di Sanremo, in collaborazione con il Comune di Perinaldo e il Comitato Nazionale Cassiniano. L’incontro anticipa le ricerche e le innovazioni che caratterizzeranno la vita della Generazione Beta e prevede la presentazione dell’antologia “Gian Domenico Cassini da Perinaldo al cielo” (Edizioni Leucotea), dedicata ai 400 anni dalla nascita dell’astronomo.

Il secondo appuntamento della rassegna, martedì 20 gennaio, vedrà in anteprima nazionale la presentazione del libro “Vivo più che mai” (Rizzoli) di Simone Bilardo, giovane imprenditore e atleta che ha trasformato la scoperta di un tumore al cervello in un inno alla vita. Un racconto intenso di resilienza e positività che invita a vivere appieno ogni momento.

Accanto ai Martedì Letterari tradizionali, debutta il nuovo format Casinò Culturae Festival, dedicato agli autori locali e alla valorizzazione del territorio e della storia della Casa da Gioco. Il primo evento si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 16.00 con la presentazione di “Camera con vista su Sanremo e il Casinò” di Alfredo Moreschi (Leucotea), scatti e racconti di 80 anni di storia sanremese in collaborazione con l’Università delle Tre Età.

Il calendario prosegue con autori di narrativa e saggistica che esplorano storia, mistero e cultura locale:

Martedì 3 febbraio, Orso Tosco presenta “Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo” (Ugabu Press), mentre la targa Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria accompagnerà le opere in concorso.

Martedì 3 marzo, Morena Fellegara illustrerà il romanzo giallo “Misteri al Casinò di Sanremo” (Fratelli Frilli).

Martedì 10 marzo, Lorenza Fruci ripercorrerà la rappresentazione della condizione femminile nei programmi della Rai con “Donne in onda. Il racconto dell’immaginario femminile nei primi 70 anni della RAI” (Rai Libri).

Martedì 17 marzo, in collaborazione con il Liceo Cassini, il politologo Manlio Graziano presenterà “Disordine mondiale. Perché viviamo in un’epoca di crescente caos” (Mondadori), offrendo una riflessione sulle dinamiche geopolitiche globali.

Martedì 24 marzo, Oscar Di Maio racconterà la sua carriera teatrale con “Guitto? Così è se vi pare” (De Nigris Editore).

Lunedì 30 marzo, Nicola Santini, direttore del settimanale Vero, presenterà il suo libro “Un po’ d’Istruzione, un po’ distruzione” (De Nigris).

“I Martedì Letterari rappresentano la continuità della grande tradizione culturale della Casa da Gioco di Sanremo – spiegano i componenti del Consiglio di Amministrazione – quest’anno affianchiamo il nuovo format Casinò Culturae Festival per valorizzare autori liguri e opere che celebrano il territorio e la storia della nostra città. Ci auguriamo che il 2026 porti al pubblico esperienze culturali di qualità e momenti di grande intrattenimento”.

I Martedì Letterari proseguiranno poi nella stagione primaverile, confermando la vocazione del Casinò di Sanremo all’intrattenimento culturale e alla promozione di saperi diversificati, dalla scienza alla narrativa, dalla storia locale alla geopolitica.



