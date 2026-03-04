Sanremo: Corso Fiorito 2026, biglietti disponibili anche all’infopoint di via Matteotti da sabato prossimo

L’Ufficio Turismo di Sanremo informa che, a partire da sabato 7 marzo, sarà possibile acquistare i biglietti per il Corso Fiorito 2026 anche direttamente all’infopoint di via Matteotti. "Siamo felici di offrire ai visitatori un’ulteriore opportunità per assicurarsi l’ingresso all’evento più colorato della città", dichiarano dall’ufficio turismo.
Si ricorda che i biglietti sono già disponibili online sul portale Sanremo Live and Love, nella pagina dedicata all’evento, al seguente link. Una occasione per partecipare alla tradizione fiorita che trasforma le strade di Sanremo in un vero spettacolo di colori e profumi.