Eventi | 22 dicembre 2025, 10:15

Sanremo: maltempo persistente, annullati gli eventi natalizi all’aperto del 23 dicembre

La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza del pubblico, degli operatori e degli artisti coinvolti, considerato il peggioramento delle previsioni nelle ultime ore.

A causa del protrarsi delle avverse condizioni meteorologiche, tutti gli eventi natalizi programmati per domani, martedì 23 dicembre, e previsti in spazi all’aperto sono ufficialmente annullati. 

Con l’occasione, l’amministrazione ricorda che era già stato comunicato l’annullo degli appuntamenti all’aperto previsti nella giornata odierna, anch’essi cancellati per le medesime ragioni. Restano invece confermate le iniziative che si svolgono al chiuso, non interessate dall’allerta meteo.

