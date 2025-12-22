Bordighera, Babbo Natale arriva dal mare: appuntamento il 24 dicembre al porticciolo turistico

Anche quest’anno torna uno degli eventi più suggestivi e attesi del Natale bordigotto. Il 24 dicembre, alle ore 17:30, il porticciolo turistico di Bordighera si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto per l’arrivo di Babbo Natale dal mare. La scena, ormai parte della tradizione cittadina dal 1995, vedrà Babbo Natale giungere a bordo della sua slitta, trainata e accompagnata dai subacquei del Centro Sub Riviera dei Fiori, in collaborazione con lo Yacht Club Sant’Ampelio. Un ingresso spettacolare che unisce mare, tradizione e spirito natalizio, capace ogni anno di emozionare grandi e piccoli.

Il personaggio più amato dai bambini, una volta approdato, saluterà i presenti e distribuirà caramelle e cioccolatini, regalando sorrisi e magia ai più piccoli. L’iniziativa è pensata per le famiglie e rappresenta un momento simbolico del Natale a Bordighera: un appuntamento che riesce a trasformare il porto in un palcoscenico emozionale, dove il Natale prende forma e si anima a stretto contatto con il mare.