X-Treme Hornets: doppio successo natalizio tra Vallecrosia e Sanremo nell’incontro tra generazioni e il divertimento condiviso

È stato un sabato da ricordare, quello di sabato scorso, per gli X-Treme Hornets, protagonisti di un vero e proprio doppio successo che ha coinvolto bambini, famiglie e appassionati provenienti anche dalle zone limitrofe. A Vallecrosia, presso l’Oratorio Don Bosco e in collaborazione con la struttura, si è svolta la tanto attesa X-Mas Cup, un evento che ha richiamato numerosi bambini, entusiasti di partecipare al torneo a premi organizzato dal club. L’iniziativa ha trasformato il pomeriggio in una grande festa all’insegna del gioco e della condivisione.

Ben quattro arene sono state messe a disposizione per il gioco libero, permettendo a curiosi e neofiti di avvicinarsi e provare il “gioco del momento”. Sull’arena centrale, invece, si sono disputati per tutta la durata dell’evento gli incontri validi per il titolo di Campione di Natale, seguiti con grande partecipazione e tifo. L’atmosfera, resa ancora più speciale dal clima natalizio, è stata arricchita da una pausa merenda che ha conquistato grandi e piccoli: pandoro e cioccolata calda hanno fatto da cornice a un pomeriggio dal sapore familiare e autentico. "Questo gioco mette nelle stesse condizioni adulti e bambini, parificando la differenza di età e permettendo a tutti di competere alla pari, tenendo lontani per un pomeriggio dai dispositivi elettronici", ha sottolineato Alessandro Gorlatto, fondatore del club, ricordando uno degli obiettivi principali del progetto.

In contemporanea, a Sanremo, a Villa Ormond, gli X-Treme Hornets sono stati presenti all’evento “Cometa”. Qui, tra laboratori creativi per bambini, scambi di giochi e coloratissimi cosplay organizzati grazie alle associazioni Lunaris e Talea, visitatori di tutte le età hanno potuto cimentarsi nel gioco, guidati dai più esperti e scenografici blader del Ponente. Due appuntamenti diversi ma uniti dallo stesso spirito: promuovere il gioco sano, l’incontro tra generazioni e il divertimento condiviso. Un bilancio più che positivo per gli X-Treme Hornets, che chiudono l’anno con entusiasmo e guardano già ai prossimi eventi.