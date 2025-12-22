Bordighera: il Teatro Golzi ospita “…sarà comunque an happy new year” di Liber Theatrum tra ironia, riflessioni e buoni propositi

Il periodo delle feste è alle porte e anche Liber Theatrum si prepara a celebrarlo a modo suo, portando in scena uno spettacolo che mescola ironia, poesia e riflessione sui “buoni propositi” per l’anno che verrà. “…sarà comunque AN HAPPY NEW YEAR”, per la regia di Diego Marangon, andrà in scena sabato 27 dicembre 2025 alle ore 21.15 al Teatro Giancarlo Golzi – Palazzo del Parco di Bordighera, con il sostegno e il patrocinio della Città. L’ingresso sarà libero e gratuito, un invito aperto a tutta la cittadinanza.

Lo spettacolo offre l’occasione di sbirciare dietro le quinte del Natale, osservando un Babbo Natale un po’ stanco e in ritardo, circondato da un esercito di aiutanti che, più che impacchettare doni, si interrogano sul senso autentico delle feste. Con tono leggero ma mai superficiale, le protagoniste riflettono sul valore del Natale, sulla nostalgia dei Natali “di una volta” e sulla speranza che il nuovo anno possa essere davvero “happy”. Una speranza che, però, si scontra con le difficoltà del presente: guerre, crisi ambientali, disuguaglianze e un clima sociale che spesso lascia poco spazio alla magia.

Il titolo stesso gioca su questa ambivalenza: sarà un “A happy new year” o l’ennesimo “Un happy new year”? La risposta, suggerisce lo spettacolo, dipende dallo sguardo con cui si affrontano le cose: con il cuore aperto o con cinismo. Alla fine, “…sarà comunque AN HAPPY NEW YEAR”, perché ogni anno porta con sé sfide e possibilità, gioie e fatiche, e sta a ciascuno scegliere come viverle.

La drammaturgia, come da tradizione di Liber Theatrum, è ricca e variegata: sul palco prenderanno vita pensieri e parole di autori come Luciana Littizzetto, Stefano Benni, Woody Allen, Gianni Rodari, Tiziano Terzani e Alberto Pezzini. A interpretarli sarà un cast numeroso e affiatato composto da Barbara Piombo, Emilia Biagiotti, Giuseppe Famà, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Marisa Cita, Monica Gragnani, Monica Rossi, Silvia Oliva, Sylvie Cicala e Stella Perrone, con la voce fuori campo di Francesco Criminisi.

In un’epoca in cui il Natale sembra aver perso parte della sua magia, Liber Theatrum invita il pubblico a ritrovare il senso più autentico delle feste, tra sorrisi, ricordi e nuovi desideri. Uno spettacolo che promette leggerezza e profondità, perfetto per salutare l’anno che finisce e accogliere quello che sta per cominciare.