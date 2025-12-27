Ventimiglia, XXXII edizione del concorso presepi poveri: al via la mostra all'oratorio Dei Neri (Foto)

A Ventimiglia torna il concorso presepi poveri . Dal giorno di Natale si possono, infatti, ammirare e votare, presso l'oratorio Dei Neri in via Garibaldi nel centro storico, i presepi realizzati da studenti e cittadini con tutti i tipi di materiali, anche riciclati.

Un'iniziativa, giunta alla XXXII edizione, proposta dal Comitato Pro Centro Storico e dalla parrocchia della cattedrale.

L'esposizione sarà aperta al pubblico fino all'11 gennaio dalle 9 alle 18. La cerimonia di premiazione del presepe più votato e dei presepi prescelti dalla giuria sarà l'11 gennaio alle 15.30 e vedrà la partecipazione straordinaria del Coro Anc Ventimigliese.