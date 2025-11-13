Ventimiglia, torna il concorso presepi poveri: consegna dal 22 al 24 dicembre (Foto)

A Ventimiglia torna il concorso presepi poveri. Il Comitato Pro Centro Storico e la parrocchia della cattedrale organizzeranno, infatti, la XXXII edizione del concorso libero a tutti.

Secondo il regolamento sono ammessi tutti i tipi di materiali, anche se vi è predilezione per quelli di reimpiego e riciclo. Le opere possono avere una dimensione massima di 100x50 cm rispettando la simbologia propria della Natività. "La partecipazione è gratuita" - dicono gli organizzatori - "Occorre allegare foglio con nome, cognome, telefono ed email".

"Si potranno consegnare i propri presepi dal 22 al 24 dicembre presso l'oratorio Dei Neri in via Garibaldi nel centro storico dalle 9 alle 18" - fanno sapere - "L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 25 dicembre all'11 gennaio dalle 9 alle 18. La cerimonia di premiazione sarà l'11 gennaio alle 15.30 e vedrà la partecipazione straordinaria del Coro Anc Ventimigliese".