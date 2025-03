Sabato prossimo la 'Milano-Sanremo': tutti i divieti previsti in centro e tra la frazione Poggio e l'Aurelia

Dopo il divertente weekend del corso fiorito, Sanremo tra poco si tuffa nuovamente in un fine settimana che sarà ricco di interesse con la Milano-Sanremo che, quest’anno tra l’altro vede anche la disputa della stessa gara dedicata alle donne. Proprio per questo dal Comune sono state emanate le ordinanze necessarie per garantire la sicurezza della gara e consentire l’organizzazione dell’arrivo.

In piazzale Carlo Dapporto sarà vietata la sosta (con rimozione forzata), dalle 21 di mercoledì, alle 11 di domenica. Le aree saranno riservate ai mezzi dell’organizzazione.

Divieto di transito e sosta anche in corso Mombello, dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato e comunque fino al completo smontaggio delle strutture. Anche in questo caso le aree saranno riservate alle strutture e ai mezzi necessari per l’allestimento dell’arrivo della corsa. I proprietari dei posti auto privati, nel garage adiacente alla banca Bper, fino alle 13 di sabato potranno transitare a velocità ridotta.

Divieto di sosta anche in via Roma, con rimozione forzata dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato mentre sarà vietato il transito in via Feraldi, dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato.

In via Nino Bixio gli stalli di sosta a pagamento e quelli riservati ai veicoli a due ruote (dall’intersezione con via Roma a quella con corso Mombello saranno vietati alla sosta, con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, dalle 6 di venerdì alle 6 di sabato. Sarà consentita la sosta consentita agli aventi diritto negli stalli riservati a disabili, carico e scarico e parcheggi riservati alle forze dell’ordine, di fronte agli uffici del Giudice di Pace.

Sempre in via Nino Bixio, su tutta la via ed in entrambi i lati, sarà vietata la sosta con rimozione forzata, dalle 6 alle 21 di sabato prossimo.

Sabato sarà vietato il transito in via Roma, tra via Asquasciati e piazza Cesare Battisti, tra l’una di notte e le 23. Stesso divieto, ma dall’una alle 19, nella parte inferiore di via Carli. Verrà instaurato il senso unico con direzione Ponente in via Roma, tra via Manzoni e via Asquasciati, dall’una alle 13. Quindi, dalle 13 alle 19 sarà vietato il transito.

Per quanto riguarda via Asquasciati, la direzione obbligatoria in fondo alla strada sarà verso il sottopasso Croce Rossa, dall’una alle 13. E, in proposito al sottopasso, sarà vietato l’accesso ai veicoli diretti in via Roma, dall’una alle 19.

In via San Francesco, dall’intersezione con via Roglio a piazza Colombo, sarà vietato il transito tra le 13 e le 19 di sabato. In via Manzoni, dall’intersezione con via Roma all’ingresso del parcheggio Medaglie d’Oro, sarà instaurato il divieto di sosta tra l’una e le 19.

In corso Imperatrice e largo Nuvoloni, dall’hotel Lolli all’ingresso del Royal, è previsto il divieto di sosta dalle 6 alle 24. I servizi pubblici di linea, dalle 10 al ripristino delle corse regolari faranno capolinea proprio in largo Nuvoloni.

In via Duca D'Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d'Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, via Gioberti, via Carli Inferiore, giardini Vittorio Veneto divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in entrambi i lati, dalle 6 alle 18.

Divieto di sosta in via Grande Torino e lungomare Italo Calvino (eccetto lato monte tra il Decò e la bretella con via Rava), dalle 6 alle 21.

Sarà sospesa la circolazione sul lungomare Calvino (carreggiata a monte) e via Nino Bixio (comprese le traverse), dalle 13 fino alla fine della corsa (è consentito il transito da levante a ponente ai veicoli al seguito delle corse muniti dello speciale contrassegno di riconoscimento).

Sospensione della circolazione in: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo, dalle 13 a fine passaggio della gara (sarà possibile una temporanea riapertura alla circolazione veicolare in rondò Garibaldi, corso Cavallotti e delle traverse che vi si aggettano ad avvenuto completo transito della corsa femminile e fino a 30 minuti prima del transito della corsa maschile, sulla base delle disposizioni impartite dal responsabile dell’Ordine Pubblico).

Sospesa la circolazione anche nei tratti di via Duca d'Aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d'Olivi della frazione di Poggio e su tutte le traverse, dalle 13 ad avvenuto transito della corsa ciclistica maschile (i possessori di posto auto privato possono transitare, adottando le dovute cautele e secondo le istruzioni degli Agenti ad avvenuto completo transito della corsa femminile e fino a 30 minuti prima del transito della corsa maschile).

I percorsi alternativi consigliati sono: Autostrada dei Fiori, Aurelia bis e corso Inglesi. I veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno transitare in via Nino Bixio fino alle 13. Quelli provenienti da levante e diretti a ponente potranno transitare sulla zona portuale (da sottopasso Croce Rossa a piazzale Carlo Dapporto) fino alle 13.