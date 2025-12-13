Vallecrosia, successo per l’Open Day di Beyblade X: bambini e famiglie protagonisti sulla pista di pattinaggio (foto)

Grande affluenza di bambini e genitori all’Open Day di Beyblade X organizzato dagli X-Treme Hornets in collaborazione con il Comune di Vallecrosia.

Nello spazio riservato dall’ufficio turismo nella pista di pattinaggio, durante l’ 'incantevole Natale a Vallecrosia' tra mercatini, laboratori per bambini, pop corn e zucchero filato, tutti coloro che sono accorsi, hanno potuto sfidarsi su 4 arene diverse, giocare liberamente ed imparare qualche tecnica di lancio, grazie ai bladers più esperti. Altissima anche l’approvazione e l’interesse dei genitori per quello che è un gioco che sta letteralmente esplodendo. In visita anche l’assessore Muratore che si è dimostrata interessata e favorevole alla riproposizione della cosa durante altri eventi organizzati dal comune. La grande affluenza ha animato con risate festose il bel pomeriggio di sole sulla pista di pattinaggio.

Il prossimo evento che coinvolgerà grandi e piccini sarà sabato prossimo presso l’oratorio Don Bosco a Vallecrosia, dove il club terrà un torneo a premi prima di Natale.