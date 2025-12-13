Ventimiglia, Torri ricorda gli eccidi del 1944: cerimonia per l’81° anniversario e omaggio ad Albino Ballestra

Domenica 14 dicembre 2025 la comunità di Torri si riunirà per commemorare l’81° anniversario degli eccidi nazi-fascisti di Torri e Torre Paponi, avvenuti rispettivamente il 14 e il 16 dicembre 1944, e per rendere omaggio alla memoria del Commendatore Albino Ballestra, a un anno dalla posa della targa commemorativa a lui dedicata.

Le tragiche vicende del dicembre 1944 segnarono profondamente il territorio: in quelle giornate le truppe tedesche delle SS, sostenute dalla cosiddetta ‘Brigata Nera’ della Repubblica Sociale Italiana, si resero responsabili di efferate violenze che costarono la vita a numerosi civili inermi, tra cui persone che avevano cercato rifugio a Torre Paponi. Un dramma che resta impresso nella memoria collettiva come monito contro ogni forma di sopraffazione e negazione della dignità umana.

Nel corso della cerimonia sarà ricordata anche la figura di Albino Ballestra, protagonista di straordinaria levatura morale e civile, che con il suo instancabile impegno ha contribuito in modo decisivo a preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quegli eventi, considerata patrimonio condiviso e irrinunciabile della comunità.

Il programma della giornata prevede:

ore 10.00 – Santa Messa presso la Chiesa dell’Addolorata e di San Luigi;

ore 10.30 – Commemorazione dell’eccidio in Piazza Caduti della Libertà, con momento di raccoglimento, lettura dei nomi dei caduti e orazioni ufficiali;

ore 10.45 – Momento dedicato al ricordo del Sig. Albino Ballestra.

L’iniziativa è promossa dal Comitato di Quartiere di Torri, che, tramite il suo rappresentate Francesco Pastor, invita istituzioni, associazioni e cittadini a partecipare numerosi. La presenza della cittadinanza e delle autorità rappresenterà un segno concreto di vicinanza e contribuirà a rafforzare il significato di una giornata di riflessione, memoria e impegno civile.