Sanremo, annullate le visite oculistiche gratuite: confermata la mostra sensoriale “Visione oltre la luce 2.0”

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione territoriale di Imperia, in qualità di ente promotore della mostra sensoriale 'Visione oltre la luce 2.0', informa che le visite oculistiche gratuite di prevenzione, organizzate dai Lions Club Sanremo Host come evento collaterale alla mostra, non potranno avere luogo.



"Le visite - si spiega nella nota -, che avrebbero dovuto svolgersi oggi, sabato 13 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.30, e domani, domenica 14 dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00, nel camper posizionato davanti al Forte Santa Tecla di Sanremo, sono state annullate per sopraggiunti problemi di natura burocratica, indipendenti dalla volontà della scrivente associazione. Siamo consapevoli dell’importanza che tali iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivestono per la comunità e ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato ai cittadini che avevano programmato di partecipare. L’auspicio condiviso è quello di poter riproporre quanto prima iniziative analoghe, fondamentali per la tutela della salute visiva e per la diffusione di una cultura della prevenzione. Si conferma invece regolarmente aperta la mostra sensoriale “Visione oltre la luce 2.0”, visitabile fino al 21 dicembre presso il Forte Santa Tecla di Sanremo, secondo gli orari già comunicati.

Anche il concerto al buio "Note d'inclusione" previsto per oggi alle 17.30 si svolgerà regolarmente nel cortile interno del Forte. Ringraziamo il pubblico per la comprensione e rinnoviamo l’invito a continuare a visitare la mostra, esperienza inclusiva e aperta a tutta la cittadinanza".