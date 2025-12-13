Carlo Conti a Sanremo tra piastrella di Olly, prove al Casinò e l’invito a restare alla guida del Festival fino al 2027 (Foto e Video)

Una cerimonia semplice ma partecipata, grazie soprattutto alla disponibilità e alla simpatia di Carlo Conti che, ancora una volta ha dimostrato l’amicizia che ha per Sanremo, come ha detto questa mattina “E’ ormai la mia seconda casa”. Si tratta della posa della piastrella dell’ultimo vincitore del Festival di Sanremo, Olly, che ha visto anche un momento ‘cantato’ con tutti i presenti che, sollecitati proprio da Carlo Conti, hanno intonato il ritornello del motivo che ha trionfato nel febbraio scorso all’Ariston.

Il presentatore del Festival, che stamattina ha partecipato alla conferenza stampa di ‘Sarà Sanremo’, ha pranzato insieme al sindaco e all’assessore al turismo in un noto ristorante di piazza Bresca. Menù ovviamente a base di pesce con risotto ai frutti di mare e gamberi di Sanremo, con un contorno di carciofi locali. Poi, di corsa in via Matteotti per la cerimonia sempre insieme a Mager e Sindoni perché oggi pomeriggio cominciano le prove al teatro del Casinò insieme a Gianluca Gazzoli. Domani si va in onda e tutto deve essere preparato alla perfezione.

Nel corso della cerimonia di oggi pomeriggio non è mancato un invito dell’assessore Sindoni che ha chiesto a Carlo Conti di prolungare il suo accordo con la Rai per il Festival ed arrivare almeno al 2027. Riuscirà a convincerlo? Intanto i fari sono puntati su domani e, quindi la volata verso febbraio per la kermesse canora più attesa dell’anno.