Il Settore Cultura del Comune di Sanremo apre nuovi canali su Facebook e Instagram

Il Settore Cultura, guidato dall’assessore Enza Dedali, ha attivato la pagina Facebook @sanremocultura ( www.facebook.com/sanremocultura ) e il profilo Instagram @sanremocultura (https://www.instagram.com/sanremocultura/), con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione e la diffusione delle iniziative culturali promosse sul territorio.

I nuovi canali digitali rappresentano uno strumento diretto e accessibile attraverso cui cittadini, operatori culturali e turisti potranno rimanere aggiornati su eventi, mostre, rassegne e attività culturali organizzate o sostenute dall’Amministrazione comunale.

Le pagine saranno inoltre dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, con contenuti informativi, approfondimenti e aggiornamenti sulle attività del settore.

I nuovi profili si affiancano agli altri canali social già attivi del Comune di Sanremo:

la pagina Facebook istituzionale facebook.com/comunedisanremo

il profilo Instagram del Comune https://www.instagram.com/comune_di_sanremo/

i canali dedicati alla promozione turistica e culturale della città facebook.com/sanremocittamusica e il profilo https://www.instagram.com/sanremocittadellamusica_/

Cittadini e turisti potranno così seguire i nuovi profili social del Settore Cultura per partecipare alla vita culturale della città e rimanere informati sugli appuntamenti in programma.