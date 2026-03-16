“Il sentimento dell’ombra”: a Bordighera un dialogo tra letteratura, arte e psicologia junghiana

Protagonisti dell'evento saranno gli autori Cristian Ponsillo e Francesco Basso, che daranno vita a un confronto multidisciplinare partendo dalle loro recenti fatiche letterarie: "RAL9005" e "Il Caso Voronoff".

Il dialogo esplorerà il concetto di Ombra nella visione junghiana, analizzando come le zone oscure della psiche si riflettano nella società contemporanea e quale sia il ruolo dello scrittore oggi, inteso come testimone critico del proprio tempo. L’incontro non sarà solo una presentazione editoriale, ma un vero e proprio viaggio tra letteratura, arte e società, arricchito da momenti di lettura poetica.

L'appuntamento offre un’occasione unica per approfondire il legame tra narrazione e introspezione in una cornice d'eccezione.

Cristian Ponsillo è un poeta e autore attivo nel panorama ligure, particolarmente noto per il suo impegno nella promozione della poesia contemporanea. La sua scrittura è spesso descritta come un'indagine sulle zone d'ombra dell'esistenza e della società. In "RAL9005" (pubblicato da Puntoacapo Editrice), il titolo richiama il codice cromatico del "nero profondo", simbolo di un'esplorazione poetica che tocca temi apocalittici e inquietudini moderne.

Francesco Basso è uno scrittore e studioso con una formazione in Scienze dello Spettacolo, ha dedicato parte della sua ricerca al cinema horror e alle figure storiche di confine. Il suo libro "Il Caso Voronoff" (edito da All Around) ricostruisce la storia verosimile ma incredibile di Serge Voronoff, il chirurgo russo che negli anni '20 divenne celebre per i suoi esperimenti di ringiovanimento tramite trapianti da primati, condotti proprio nella sua villa a Ventimiglia.

Ingresso libero.