Sanremo, pedonalizzazione: l'assessore Dedali: "Le città devono essere fatte per le persone, non per le macchine”

Nel corso della seconda commissione del Comune di Sanremo si è discusso della situazione di Piazza Cassini e Piazza Nota, occasione che ha aperto un confronto più ampio sul percorso di pedonalizzazione intrapreso dalla città negli ultimi anni. Durante l’incontro l’assessore Enza Dedali ha ripercorso le principali trasformazioni che hanno interessato il centro storico e, in particolare, la Pigna, sottolineando come gli interventi realizzati abbiano contribuito alla valorizzazione del patrimonio artistico e urbano.

"Dietro la pratica che ha riguardato Piazza Nota – ha spiegato Dedali – c’è stata molta attenzione da parte degli uffici e di chi ha lavorato al progetto. Dal 2009 mi occupo della Pigna e le trasformazioni sono sotto gli occhi di tutti: ciò che vediamo oggi non sarebbe stato possibile senza iniziative che hanno portato benefici concreti". Secondo l’assessore, la riqualificazione ha favorito nuovi investimenti nella zona. Negli ultimi anni, infatti, diverse persone hanno acquistato case vacanza, mentre commercianti e privati hanno investito in immobili, contribuendo a superare alcune delle criticità storiche del quartiere e a generare una nuova vitalità economica e turistica.

Lo sguardo dell’amministrazione è ora rivolto anche al futuro di Piazza Cassini: "Entro un anno, quando termineranno i lavori finanziati dal Pnrr, Piazza Cassini diventerà la piazza di Sanremo", ha affermato Dedali. Tra gli interventi previsti c’è anche la realizzazione di un ostello della gioventù, pensato per accogliere un numero crescente di visitatori, tra cui i molti giovani che arrivano in città per Area Sanremo e altre iniziative. L’assessore ha evidenziato come questo sia il momento di preparare la città al cambiamento, lavorando affinché tutto sia pronto quando i progetti saranno completati. Successivamente si valuteranno anche interventi di arredo urbano, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi senza compromettere il valore storico degli edifici.

Dedali ha inoltre sottolineato come i processi di pedonalizzazione già avviati abbiano prodotto risultati positivi: "È evidente che nelle zone dove si è ridotto il traffico si è registrato un miglioramento generale. Le città devono essere costruite su misura delle persone, non delle macchine". Per quanto riguarda Piazza Nota, l’assessore ha ricordato che lo spazio sarà animato da una serie di iniziative già a partire dalla fine di marzo, in occasione del Festival dei Fiori. Anche il museo presente nella piazza rappresenta un punto su cui l’amministrazione intende puntare: nell’ultimo anno ha registrato circa 10 mila ingressi, di cui soltanto duemila studenti, mentre la grande maggioranza dei visitatori è composta da turisti.

"Quella piazza – ha concluso Dedali – è davvero importante all’interno del percorso turistico della città". Un processo di trasformazione che, come riconosciuto durante la commissione, può risultare complesso da affrontare, ma che viene ritenuto necessario per lo sviluppo futuro di Sanremo.