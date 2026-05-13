ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 13 maggio 2026, 22:11

Marcia delle Palme, Iacobucci: "Tradizione storica di Bordighera, rappresenta un momento di unione e non di divisione" (Foto e video)

'Per Bordighera' esprime solidarietà agli organizzatori e a tutti i partecipanti per gli attacchi e le polemiche ricevute

'Per Bordighera', la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci esprime la propria solidarietà alla “Marcia delle Palme”, ai suoi organizzatori e a tutti i partecipanti per gli attacchi e le polemiche ricevute in queste ore.

"La Marcia delle Palme rappresenta una tradizione profondamente radicata nella storia, nella cultura e nell’identità della nostra comunità cittadina. Così come le celebrazioni dedicate al Santo Patrono Sant’Ampelio, essa deve continuare a essere un momento sacro di condivisione, fede, appartenenza e unità per tutti i cittadini" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Riteniamo che queste manifestazioni debbano essere vissute nel rispetto reciproco, lontano da divisioni e strumentalizzazioni, affinché possano continuare a tramandare i valori della nostra tradizione e del nostro territorio".


 

"Per Bordighera auspica che sotto gli auspici del Santo Patrono e della tradizione della Marcia delle Palme tutta la cittadinanza possa ritrovarsi unita, nel rispetto delle proprie radici, riconoscendo in questi momenti un segno di buon auspicio, serenità e speranza per l’intera città di Bordighera" - sottolinea Iacobucci.

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I.P.E.

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