Scuola Maria Primina a Bordighera, Iacobucci: "Presidio fondamentale per la crescita educativa, culturale e sociale" (Video)

"La motivazione legata al numero di iscrizioni, pur rilevante, non sembra esaurire la complessità della situazione. Le famiglie, infatti, hanno la possibilità di indicare più preferenze tra i plessi scolastici presenti sul territorio e undici nuclei familiari avevano comunque indicato Maria Primina come seconda scelta, a conferma di una fiducia che rimane presente" - sottolinea Antonio Laganà, candidato consigliere nella lista Per Bordighera a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - " Nel corso degli anni, Maria Primina ha rappresentato un punto di riferimento educativo per Bordighera, contribuendo alla formazione di intere generazioni grazie all’impegno del personale docente e agli investimenti pubblici realizzati. Si tratta di un patrimonio che merita di essere considerato con la dovuta attenzione" .

"Tra gli elementi da valutare vi è anche l’attuale organizzazione dell’offerta scolastica, che prevede 27 ore settimanali, un solo rientro pomeridiano senza servizio mensa e una distribuzione oraria che può risultare complessa per molte famiglie e impegnativa per i bambini che intraprendono il loro primo percorso scolastico" - mette in risalto Per Bordighera - "Le dinamiche legate alle iscrizioni scolastiche sono spesso il risultato di molteplici fattori e richiedono un approccio complessivo. In questo senso, appare opportuno interrogarsi non solo sui numeri ma anche sulle condizioni che rendono una proposta educativa più o meno accessibile e attrattiva. La scuola è un presidio fondamentale e ogni decisione che la riguarda ha inevitabili ricadute sulla comunità nel suo insieme e, per questo, richiede attenzione, ascolto e responsabilità".