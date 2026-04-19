ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 19 aprile 2026, 14:05

Bruno Sabatino sceglie la lista di Iacobucci: "Voglio contribuire a creare una Bordighera più vicina ai cittadini"

"Voglio sostenere i giovani, promuovere inclusione e partecipazione e rafforzare il senso di comunità con impegno e responsabilità"

Bruno Sabatino sceglie la lista di Iacobucci: &quot;Voglio contribuire a creare una Bordighera più vicina ai cittadini&quot;

"Voglio contribuire a creare una città più vicina ai cittadini, sostenere i giovani, promuovere inclusione e partecipazione e rafforzare il senso di comunità con impegno e responsabilità" - dice Bruno Sabatino, che ha deciso di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 64 anni e vivo a Bordighera, città che ho scelto e dove ho costruito legami profondi e un forte senso di appartenenza" - fa sapere Sabatino "Dopo una lunga carriera nell’Arma dei carabinieri come sovrintendente, ho operato nella provincia di Imperia occupandomi di prevenzione e contrasto all’illegalità mettendo sempre al centro il rapporto umano e l’ascolto dei cittadini".

"Credo in una sicurezza fatta non solo di regole ma anche di presenza, fiducia e vicinanza alla comunità" - sottolinea Sabatino - "Sono appassionato di sport e vita attiva: pratico sci, ciclismo e nuoto e sono anche subacqueo. Mi candido come consigliere comunale per restituire alla comunità ciò che ho ricevuto mettendo la mia esperienza al servizio di Bordighera".

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Elisa Colli

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