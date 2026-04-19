Bruno Sabatino sceglie la lista di Iacobucci: "Voglio contribuire a creare una Bordighera più vicina ai cittadini"

"Voglio contribuire a creare una città più vicina ai cittadini, sostenere i giovani, promuovere inclusione e partecipazione e rafforzare il senso di comunità con impegno e responsabilità" - dice Bruno Sabatino, che ha deciso di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 64 anni e vivo a Bordighera, città che ho scelto e dove ho costruito legami profondi e un forte senso di appartenenza" - fa sapere Sabatino - "Dopo una lunga carriera nell’Arma dei carabinieri come sovrintendente, ho operato nella provincia di Imperia occupandomi di prevenzione e contrasto all’illegalità mettendo sempre al centro il rapporto umano e l’ascolto dei cittadini".