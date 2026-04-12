“Per Bordighera", il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci svela la squadra

La squadra, che si presenta al fianco di Iacobucci, è formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Gugliemi, Learco Ferraioli, Franca Fioriero, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Claudia Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini. "Una squadra unita e motivata con un’identità chiara", commenta il candidato sindaco di Bordighera Massimiliano Iacobucci che rivendica un’ impostazione di centrodestra senza ambiguità.

"Nel programma al centro c’è la qualità della vita, con attenzione al sociale e alle fasce più fragili. Spazio anche al verde urbano, visto come risorsa per il turismo e la vivibilità, e allo sviluppo economico, con l’obiettivo di una città a misura di famiglia ma attrattiva anche all’esterno" - svela Massimiliano Chicco Iacobucci - "Servono progettualità e una visione chiara, oltre a un dialogo costante con gli enti sovracomunali".

Dopo anni lontano dalla scena politica locale, Iacobucci torna in campo puntando su esperienza e conoscenza del territorio: “Siamo pronti, con entusiasmo e un programma mirato”.