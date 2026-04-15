'Per Bordighera', Veronica Albanese al fianco di Iacobucci: "Mi candido per dedicarmi al sociale"

"Mi candido per dedicarmi al sociale" - dice la 50enne Veronica Albanese che ha deciso di candidarsi nella lista civica di centrodestra “Per Bordighera” a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

Veronica Albanese è una mamma che lavora come responsabile di segreteria sanitaria in via Romana a Bordighera. "Nel mio lavoro sono ogni giorno a contatto con le persone, ascoltando bisogni, difficoltà e necessità, soprattutto in ambito sanitario e sociale" - afferma Albanese - "Questa esperienza mi ha fatto comprendere quanto sia importante avere servizi efficienti, vicini ai cittadini e attenti alle fasce più fragili".

"Mi candido come consigliere comunale con un obiettivo chiaro: dedicarmi al sociale, rafforzando l’attenzione verso chi ha più bisogno e migliorando i servizi per la comunità" - sottolinea - "Voglio impegnarmi per una Bordighera più attenta, solidale e vicina alle persone, dove nessuno venga lasciato indietro. Mi candido con impegno, ascolto e senso di responsabilità".