ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 18 aprile 2026, 19:45

'Per Bordighera' inaugura il point elettorale e si presenta: "La città deve tornare attrattiva e protagonista" (Foto e video)

Un'occasione di incontro e confronto con la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci

"Per Bordighera" inaugura il point elettorale in via Vittorio Emanuele 98 e si presenta alla città. In tanti hanno partecipato al momento di incontro e confronto con la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Per noi oggi è un giorno speciale che segna un impegno fatto con il cuore, senza interessi particolari, che ha come unico obiettivo quello di dare un contributo alla nostra città. Per troppi anni abbiamo assistito a un lento declino di una città, la nostra Bordighera, che era stata un punto di riferimento del turismo e del benessere italiano" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Come abbiamo potuto permettere che questo potesse succedere? E' arrivata l'ora di fermare questo declino e dare a Bordighera una nuova stagione di sviluppo e di futuro. E' ora di tornare protagonisti. Non una nostalgia del passato ma una nuova prospettiva, contemporanea e forte. Una nuova stagione in cui unire le migliori forze della città per tornare la città che meritiamo".

Un'occasione di incontro, dialogo, condivisione e confronto con la squadra di Iacobucci formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini. "Siamo un progetto nuovo fatto di persone concrete che vivono e lavorano a Bordighera" - mette in risalto il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Sono pronti a dare qualcosa alla nostra città".

Illustrati anche il progetto e le principali proposte per il futuro della città di Bordighera. "E' un percorso fatto di idee e progetti semplici e calzanti per la città. Abbiamo dato a queste idee anche una copertura finanziaria. Al centro del programma ci sono i servizi da dare ai cittadini e ai turisti: il turismo per tornare a essere protagonisti, lo sviluppo e l'economia per garantire una crescita omogenea che vada a beneficio di tutti, i cittadini protagonisti con progetti che hanno un obiettivo preciso: far crescere la qualità della vita" - sottolinea il candidato sindaco Massimiliano Chicco Iacobucci - "Non è più possibile sostenere il declino di alcune aree cittadine che necessitano immediati interventi di rigenerazione urbana. Bordighera deve rinnovarsi e rigenerarsi. Inoltre, deve essere una città più sicura e sostenibile, energeticamente ed economicamente. Sono idee che danno quella dignità sociale ed economica che Bordighera ha perso in questi anni. La nostra Bordighera la vediamo come una città dove i nostri figli possono lavorare, aprire un negozio o un'attività senza essere costretti a emigrare in altri posti. Una città in cui i turisti ritrovino un turismo accogliente. Su questi temi lavoreremo con forza e determinazione".

News collegate:
 Gabriella Moscioni si candida nella lista di Iacobucci: "Credo profondamente nelle potenzialità di Bordighera" - 18-04-26 14:05
 Inaugurazione del point e presentazione dei candidati, 'Per Bordighera' si presenta alla città - 18-04-26 09:21
 'Per Bordighera', Franca Forieri nella lista di Iacobucci: "Voglio contribuire alla crescita della città" - 18-04-26 07:05
 'Per Bordighera', Learco Ferraioli nella lista di Iacobucci: "Voglio fare la mia parte per la comunità"  - 17-04-26 14:05
 'Per Bordighera', Roberto De Guglielmi si candida con Iacobucci: "Voglio dare un contributo concreto alla rinascita di Borghetto" - 17-04-26 07:05
 'Per Bordighera', Loris D'Agostino nella lista di Iacobucci: "Mi candido per portare energia giovane e rinnovamento" (Foto) - 16-04-26 14:05
 'Per Bordighera', Diego Bartoli si candida nella lista di Iacobucci: "La mia attenzione sarà per le famiglie e gli anziani" - 16-04-26 07:05
 Antonio Laganà si candida nella lista di Iacobucci: "Bordighera merita di più" - 15-04-26 14:05
 'Per Bordighera', Veronica Albanese al fianco di Iacobucci: "Mi candido per dedicarmi al sociale" - 15-04-26 07:05
 Bordighera, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra gli albergatori: "Il turismo è il motore economico della città" (Foto e video) - 14-04-26 20:05
 Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci: "Bordighera merita fatti e un cambiamento vero" - 13-04-26 11:01
 "Per Bordighera", il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci svela la squadra - 12-04-26 08:47
 Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci visita l'ospedale di Bordighera: "Una priorità la tutela e il potenziamento dei servizi sanitari locali" (Foto) - 10-04-26 08:45
 “Per Bordighera”, Veronica Albanese si candida nella lista a sostegno di Iacobucci - 03-04-26 07:15
 Bordighera, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci: "Giù le mani dalla villa della Regina" - 02-04-26 08:45
 Elezioni amministrative a Bordighera, Libertà è Democrazia schiera quattro candidati nella lista di Iacobucci - 01-04-26 07:05
 Bruno Sabatino e Stefano Sapino lasciano Bordighera Viva per candidarsi al fianco di Massimiliano Iacobucci (Foto) - 30-03-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, "Per Bordighera" è la lista del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - 29-03-26 07:14
 Bordighera, Libertà è Democrazia sostiene la candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci (Foto) - 27-03-26 07:11
 Massimiliano “Chicco” Iacobucci valuta il ritorno in politica e una possibile candidatura a sindaco di Bordighera - 22-01-26 14:43

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium