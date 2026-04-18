'Per Bordighera' inaugura il point elettorale e si presenta: "La città deve tornare attrattiva e protagonista" (Foto e video)

"Per Bordighera" inaugura il point elettorale in via Vittorio Emanuele 98 e si presenta alla città. In tanti hanno partecipato al momento di incontro e confronto con la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Per noi oggi è un giorno speciale che segna un impegno fatto con il cuore, senza interessi particolari, che ha come unico obiettivo quello di dare un contributo alla nostra città. Per troppi anni abbiamo assistito a un lento declino di una città, la nostra Bordighera, che era stata un punto di riferimento del turismo e del benessere italiano" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Come abbiamo potuto permettere che questo potesse succedere? E' arrivata l'ora di fermare questo declino e dare a Bordighera una nuova stagione di sviluppo e di futuro. E' ora di tornare protagonisti. Non una nostalgia del passato ma una nuova prospettiva, contemporanea e forte. Una nuova stagione in cui unire le migliori forze della città per tornare la città che meritiamo".

Un'occasione di incontro, dialogo, condivisione e confronto con la squadra di Iacobucci formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini. "Siamo un progetto nuovo fatto di persone concrete che vivono e lavorano a Bordighera" - mette in risalto il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Sono pronti a dare qualcosa alla nostra città".

Illustrati anche il progetto e le principali proposte per il futuro della città di Bordighera. "E' un percorso fatto di idee e progetti semplici e calzanti per la città. Abbiamo dato a queste idee anche una copertura finanziaria. Al centro del programma ci sono i servizi da dare ai cittadini e ai turisti: il turismo per tornare a essere protagonisti, lo sviluppo e l'economia per garantire una crescita omogenea che vada a beneficio di tutti, i cittadini protagonisti con progetti che hanno un obiettivo preciso: far crescere la qualità della vita" - sottolinea il candidato sindaco Massimiliano Chicco Iacobucci - "Non è più possibile sostenere il declino di alcune aree cittadine che necessitano immediati interventi di rigenerazione urbana. Bordighera deve rinnovarsi e rigenerarsi. Inoltre, deve essere una città più sicura e sostenibile, energeticamente ed economicamente. Sono idee che danno quella dignità sociale ed economica che Bordighera ha perso in questi anni. La nostra Bordighera la vediamo come una città dove i nostri figli possono lavorare, aprire un negozio o un'attività senza essere costretti a emigrare in altri posti. Una città in cui i turisti ritrovino un turismo accogliente. Su questi temi lavoreremo con forza e determinazione".