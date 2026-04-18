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Politica | 18 aprile 2026, 11:11

Pigna, Stefani e Oddo: "Il dialogo è stato cercato ma non sempre favorito"

"Il confronto è stato più volte richiesto ma deve essere reale e reciproco", dicono i consiglieri comunali di minoranza

Pigna, Stefani e Oddo: &quot;Il dialogo è stato cercato ma non sempre favorito&quot;

"Prendiamo atto delle dichiarazioni del Sindaco, non sicuramente in linea con il nostro disappunto e fuori contesto ma riteniamo necessario riportare il confronto sul piano reale dei fatti. Purtroppo, il dialogo è stato cercato ma non sempre favorito, e in più occasioni la minoranza ha ricevuto risposte che non vanno nella direzione di un confronto sereno e reciproco" - dicono i consiglieri comunali di minoranza a Pigna Patrizia Stefani e Maurizio Oddo replicando alle dichiarazioni del sindaco Roberto Trutalli.

"In Consiglio comunale, a fronte di un intervento politico, ci è stata rivolta una chiara espressione 'tanto non conti nulla, ti asfalto', che riteniamo non consona al ruolo istituzionale e al rispetto che dovrebbe caratterizzare ogni confronto" - sottolineano - "Detto questo, invece di lodarsi per le iniziative citate, ci chiediamo perché non vengano affrontati i problemi concreti segnalati dai cittadini e più volte portati all’attenzione dell’Amministrazione, e cioè l’assurda potatura degli alberi; l’apertura del parco giochi, ancora oggi non pienamente funzionale; la strada interessata dai lavori della rete fognaria che sta cedendo e deteriorandosi; le spese sostenute per avvocati in contenziosi che si trascinano da anni e il progressivo isolamento del paese, che meriterebbe invece una strategia di rilancio concreta. A questi si aggiungono temi già discussi in Consiglio, come la vendita dell’ex ospedale di Ventimiglia e la gestione del fondo Isnardi, per i quali abbiamo richiesto fin dall’inizio del mandato l’istituzione di una commissione dedicata, mai attivata nonostante le ripetute sollecitazioni".

"Le nostre posizioni su questi temi sono chiare, espresse in sede istituzionale e documentate. Il confronto è stato più volte richiesto dalla minoranza ma deve essere reale e reciproco, non solo evocato quando fa comodo o accompagnato da accuse verso chi svolge semplicemente il proprio ruolo" - affermano - "Ribadiamo la nostra disponibilità al dialogo ma anche la necessità che esso sia concreto e rispettoso delle parti".

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Elisa Colli

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